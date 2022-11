​Trump paralajmëron Ron De Santis të mos kandidojë për president të SHBA-së

Ish-presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi sot Guvernatorin e Floridës, Ron DeSantis që të mos përfshihet në garën për kandidatin republikan në zgjedhjet presidenciale të SHBA-së në vitin 2024, duke vlerësuar se kjo do të dëmtonte Partinë Republikane, raporton BBC.

Trump, i cili pritet të shpallë kandidaturën e tij pas zgjedhjeve të djeshme për Kongresin Amerikan, kërcënoi gjithashtu se do të zbulonte informacione të pakëndshme për De Santis (44), por nuk tha se çfarë lloji.

Në zgjedhjet për Kongresin Amerikan dhe guvernatorët e shteteve federale, De Santis arriti një fitore të madhe në Florida, duke nënvizuar popullaritetin e tij dhe duke nxitur më tej spekulimet se ai do t’i bashkohet garës për kandidatin republikan presidencial.

Trump i tha Fox News se guvernatori i Floridës nuk duhet të përfshihet në garë.

“Nuk do ta dija nëse ai do të përfshihej. Dhe mendoj se nëse përfshihet, mund ta lëndojë veten shumë keq. Unë me të vërtetë besoj se ai mund ta lëndonte veten shumë keq”, tha Trump, duke shtuar: “Unë nuk mendoj se do të ishte mirë për partinë”.

Shumë besojnë se është De Santis ai që mund të bëhet kandidati republikan për president të SHBA-së, si zëvendësim i Trump.

Trump tha sot se nëse De Santis shpall hyrjen e tij në garën për nominimin presidencial republikan, ai do të shpallë “gjëra që nuk do të jenë shumë lajkatare për të”.

“Unë di më shumë për të se kushdo – përveç, ndoshta, gruas së tij”, tha Trump, por nuk tha se çfarë informacioni ishte.

Trump ka kërcënuar më parë në këtë mënyrë rivalët e tjerë të tij.

Pasi kërcënoi De Santis, ai filloi të fliste për të si një “djalë i këndshëm” dhe mohoi se mes tyre kishte ndonjë sherr.

“Këtu nuk ka hijeshi dhe unë jam përpara tij edhe në sondazhe”, tha Trump.

De Santis është relativisht i sapoardhur në politikë dhe u bë i famshëm në SHBA pasi fitoi zgjedhjet për guvernator të Floridës në vitin 2019 dhe e prezanton veten si “kampion i tregut të lirë dhe konservatorizmit”.