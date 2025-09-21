Trump paralajmëron për “gjëra të këqija” nëse Afganistani nuk ua kthen Bazën Ajrore të Bagramit
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se “gjëra të këqija” do të ndodhin nëse Afganistani nuk ua kthen kontrollin e Bazës Ajrore të Bagramit SHBA-së, transmeton Anadolu.
“Nëse Afganistani nuk ua jep Bazën Ajrore të Bagramit atyre që e ndërtuan, SHBA-së, gjëra të këqija do të ndodhin”, shkroi Trump në kompaninë e tij të mediave sociale Truth Social.
Të premten, Trump tha se diskutimet për rivendosjen e një pranie të vogël ushtarake amerikane në bazën në Afganistan janë duke u zhvilluar.
“Do të shohim se çfarë do të ndodhë me Bagramin. Po flasim me Afganistanin. Nuk duhej të ishte hequr dorë kurrë”, u tha ai gazetarëve në Zyrën Ovale.
Para se të marrë pjesë në Darkën e Themeluesit të Institutit Amerikan Cornerstone në Mt. Vernon, një gazetar e pyeti nëse ai po përjashton mundësinë e dërgimit të trupave në terren për të rimarrë kontrollin e bazës.
“Nuk do të flasim për këtë. Po flasim tani me Afganistanin dhe e duam atë përsëri dhe e duam përsëri së shpejti, menjëherë dhe nëse nuk e bëjnë, do të zbuloni se çfarë do të bëj”, u përgjigj Trump.
Wall Street Journal, duke cituar një zyrtar anonim amerikan, raportoi se administrata e Trumpit po zhvillon diskutime paraprake me talebanët.
Bisedimet po drejtohen nga i dërguari special për reagimin ndaj pengjeve Adam Boehler dhe mbulojnë shkëmbime të mundshme të të burgosurve, marrëveshje ekonomike dhe një komponent sigurie.
“Nuk kishte arsye për ta hequr dorë. Ne do ta mbanim Bagramin, bazën ajrore”, tha Trump.
Bagrami, i vendosur në veri të Kabulit, ishte instalimi më i madh amerikan gjatë luftës 20-vjeçare në Afganistan para tërheqjes së plotë të Amerikës në vitin 2021.