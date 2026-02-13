Trump paralajmëron për “forcë shumë të madhe” nëse dështojnë bisedimet me Iranin

Trump paralajmëron për “forcë shumë të madhe” nëse dështojnë bisedimet me Iranin

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se SHBA-ja është e përgatitur të dislokojë një “forcë shumë të madhe” nëse negociatat e vazhdueshme me Iranin dështojnë, transmeton Anadolu.

“Nëse nuk arrijmë marrëveshje, do të na duhet”, u tha Trump gazetarëve kur u pyet pse vendosi të dërgojë një aeroplanmbajtëse të dytë në rajon.

“Ajo do të niset. Do të niset shumë shpejt. Ne kemi një atje që sapo ka mbërritur. E kemi gati. Një forcë të madhe, shumë të madhe”, tha ai.

Komentet e tij vijnë pasi mediat lokale raportuan se SHBA-ja do të dërgojë USS Gerald R. Ford në Lindjen e Mesme për të mbështetur grupin goditës të aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln.

MARKETING

Të ngjajshme

Specifikat dhe sa do të kushtojë telefoni i ri Samsung?

Specifikat dhe sa do të kushtojë telefoni i ri Samsung?

Vuçiq: Serbia seriozisht e rrezikuar nga aleanca ushtarake e Prishtinës, Zagrebit dhe Tiranës

Vuçiq: Serbia seriozisht e rrezikuar nga aleanca ushtarake e Prishtinës, Zagrebit dhe Tiranës

Kryediplomati saudit: Vdekjet në Gaza duhet ndalur dhe të nisë rindërtimi

Kryediplomati saudit: Vdekjet në Gaza duhet ndalur dhe të nisë rindërtimi

Forcat izraelite hapin zjarr ndaj ekipit të Al Jazeera-s gjatë mbulimit të sulmit të kolonëve të paligjshëm

Forcat izraelite hapin zjarr ndaj ekipit të Al Jazeera-s gjatë mbulimit të sulmit të kolonëve të paligjshëm

Regjim i posaçëm i trafikut nesër në Shkup

Regjim i posaçëm i trafikut nesër në Shkup

Mickoski në takim me Koshtan: Maqedonia e Veriut është e përkushtuar ndaj rrugës evropiane

Mickoski në takim me Koshtan: Maqedonia e Veriut është e përkushtuar ndaj rrugës evropiane