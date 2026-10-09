Trump paralajmëron masa të reja për naftën dizel: “Çmimet do të bien ndjeshëm”
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se administrata e tij së shpejti do të shpallë masa lidhur me naftën dizel, ndërsa pretendoi se një ditë më parë janë “nxjerrë jashtë” 28 milionë fuçi naftë, në mes të luftës kundër Iranit, transmeton Anadolu.
“Do të kemi një njoftim të madh lidhur me naftën dizel”, tha Trump gjatë një aktiviteti për festimin e Ditës së Kolombit në Shtëpinë e Bardhë, duke e lavdëruar sekretarin e Energjisë, Chris Wright, si “njeriun më të mirë të energjisë në vend”.
“Do ta godasim fort këtë çështje”, ka thënë ai, pa dhënë hollësi të mëtejshme për njoftimin e planifikuar.
“Çmimet do të bien ndjeshëm dhe kjo do të përfundojë së shpejti, në një mënyrë ose në një tjetër”, tha ai. “Dje kemi nxjerrë jashtë 28 milionë fuçi. Mendoj se kemi nxjerrë më shumë se kurrë më parë, përfshirë edhe periudhën para luftës”, shtoi Trump.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur Teheranin të kundërpërgjigjet me sulme me raketa dhe dronë në rajon dhe të mbyllë praktikisht Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyç për furnizimin global me energji.
Konflikti ka vazhduar për më shumë se shtatë muaj, duke rritur çmimet globale të energjisë, ndërsa transporti tregtar i naftës përmes Ngushticës së Hormuzit është ndalur praktikisht.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan një memorandum mirëkuptimi në qershor, pas përpjekjeve ndërmjetësuese të Pakistanit dhe Katarit, me synimin për t’i dhënë fund armiqësive dhe për të hapur rrugën për negociata. Zbatimi i marrëveshjes ka ngecur që atëherë për shkak të mosmarrëveshjeve, përfshirë ato lidhur me sigurinë dhe lundrimin në Ngushticën e Hormuzit.