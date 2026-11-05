Trump paralajmëron marrëveshje “të madhe” për Ukrainën e cila “mund të përfshijë gjithë Evropën”
Presidenti amerikan Donald Trump tha të enjten se një marrëveshje paqeje mes Rusisë dhe Ukrainës është “shumë afër” dhe se ajo mund të përfshijë “gjithë Evropën”, raporton Anadolu.
Deklarata e Trumpit erdhi pasi i dërguari i presidentit rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, iu bashkua zonjës së parë Melania Trump dhe zyrtarëve ukrainas në Shtëpinë e Bardhë për të shënuar një armëpushim të kufizuar në qytetin ukrainas Oleshky, për të cilin ajo kishte ndërmjetësuar.
I pyetur nëse është takuar me Dmitrievin, Trumpi u përgjigj: “Po, u takova”.
I pyetur se për çfarë kishin diskutuar, ai tha: “Nuk mund t’ju tregoj se çfarë diskutuam, por po ju them se do të jetë një marrëveshje e madhe dhe do të përfshijë më shumë se Ukrainën… Madje mund të them se mund të përfshijë gjithë Evropën”.
I pyetur nëse ka ngritur çështjen e sulmeve ruse ndaj civilëve ukrainas, Trumpi tha: “Gjithmonë e ngre këtë çështje, por e ngre edhe për anën tjetër, sepse edhe pala tjetër vret”.
“Është një gjakderdhje dhe duhet të marrë fund”, tha ai. “Mendoj se do të arrijmë t’i japim fund shumë shpejt, madje shumë shpejt, ndoshta”, shtoi Trump.