Trump paralajmëron Iranin: Nëse qëlloni protestuesit, do të godasim fort
Presidenti amerikan, Donald Trump të premten tha se SHBA po ndjek nga afër situatën në Iran.
Ai paralajmëroi udhëheqësit iranianë që të mos përdorin dhunë ndaj demonstruesve.
“Dhe përsëri, u them liderëve iranianë, më mirë mos filloni të qëlloni, sepse edhe ne do të fillojmë të qëllojmë”, tha lideri amerikan gjatë një takimi me drejtues të industrisë së naftës në Shtëpinë e Bardhë.
Por ai shtoi se kjo nuk do të thotë “trupa amerikane në terren”, raporton cnn.
“Nëse ata fillojnë të vrasin njerëz siç kanë bërë në të kaluarën, ne do të përfshihemi. Kjo nuk do të thotë trupa në terren, por do të thotë goditje shumë, shumë të forta aty ku i dhemb”, tha 79-vjeçari.