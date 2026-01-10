Trump paralajmëron Iranin: Nëse qëlloni protestuesit, do të godasim fort

Trump paralajmëron Iranin: Nëse qëlloni protestuesit, do të godasim fort

Presidenti amerikan, Donald Trump të premten tha se SHBA po ndjek nga afër situatën në Iran.

Ai paralajmëroi udhëheqësit iranianë që të mos përdorin dhunë ndaj demonstruesve.

“Dhe përsëri, u them liderëve iranianë, më mirë mos filloni të qëlloni, sepse edhe ne do të fillojmë të qëllojmë”, tha lideri amerikan gjatë një takimi me drejtues të industrisë së naftës në Shtëpinë e Bardhë.
Por ai shtoi se kjo nuk do të thotë “trupa amerikane në terren”, raporton cnn.
“Nëse ata fillojnë të vrasin njerëz siç kanë bërë në të kaluarën, ne do të përfshihemi. Kjo nuk do të thotë trupa në terren, por do të thotë goditje shumë, shumë të forta aty ku i dhemb”, tha 79-vjeçari.

MARKETING

Të ngjajshme

“Safe City” identifikoi 18 vjeçarin që goditi një grua për vdekje në Shkup, ai është arratisur së bashku me babain

“Safe City” identifikoi 18 vjeçarin që goditi një grua për vdekje në Shkup, ai është arratisur së bashku me babain

Zënkë për një veturë të parkuar, arrestohen dy shtetas të Shqipërisë në Tetovë

Zënkë për një veturë të parkuar, arrestohen dy shtetas të Shqipërisë në Tetovë

KSHZ: Votimi i personave të sëmurë dhe atyre në burg, po vijon pa probleme

KSHZ: Votimi i personave të sëmurë dhe atyre në burg, po vijon pa probleme

Rritet në 65 numri i personave që humbën jetën në protestat në Iran

Rritet në 65 numri i personave që humbën jetën në protestat në Iran

QMK: Intervenime në gjithë territorin e vendit për shkak të reshjeve dhe përmbytjeve

QMK: Intervenime në gjithë territorin e vendit për shkak të reshjeve dhe përmbytjeve

Të gjitha akset rrugore janë të kalueshme

Të gjitha akset rrugore janë të kalueshme