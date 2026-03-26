Trump paralajmëron Iranin: Bëhuni seriozë para se të jetë tepër vonë

Presidenti i SHBA, Donald Trump shprehu sot zhgënjim me qasjen e Iranit ndaj negociatave, duke paralajmëruar se koha për një marrëveshje po mbaron.

“Negociatorët iranianë janë shumë të ndryshëm dhe ‘të çuditshëm’. Ata po na ‘luten’ të bëjmë një marrëveshje, gjë që duhet ta bëjnë meqenëse janë zhdukur ushtarakisht, me zero shanse për një rikthim, e megjithatë ata deklarojnë publikisht se po ‘shqyrtojnë vetëm propozimin tonë’. GABIME!!!” shkroi Trump në një postim në Truth Social.

“Më mirë të bëhen seriozë sa më shpejt, para se të jetë tepër vonë, sepse sapo të ndodhë kjo, NUK KA KTHIM PRA, dhe nuk do të jetë aspak e bukur”, shtoi ai.

Postimi i Trump vjen ndërsa ai tha më parë këtë javë se SHBA-të dhe Irani po negocionin për t’i dhënë fund konfliktit, duke shënuar një ndryshim të ndjeshëm nga qëndrimi i tij i mëparshëm.

Paralajmërimi i Trump vjen gjithashtu pas komenteve të djeshme, në të cilat ai tha se Irani dëshiron “të bëjë një marrëveshje kaq shumë, por ata kanë frikë ta thonë atë” publikisht nga frika e pasojave të brendshme.

Shtëpia e Bardhë ka thënë se bisedimet nuk janë në një rrugë pa krye, edhe pasi Teherani nuk e pranoi menjëherë një kornizë të mbështetur nga SHBA-të për t’i dhënë fund luftës. Zyrtarët amerikanë i thanë CNN-së se administrata po punon për të organizuar një takim të mundshëm në Pakistan, si pjesë e përpjekjeve për të gjetur një rrugëdalje nga konflikti.

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, ka pranuar se mesazhet janë shkëmbyer përmes ndërmjetësve, por sinjalizoi skepticizëm ndaj qëndrimit të Uashingtonit.

Pentagoni përgatitet për një “goditje përfundimtare” të madhe në luftën me Iranin

Pentagoni përgatitet për një “goditje përfundimtare” të madhe në luftën me Iranin

Mickoski: Askush nuk është kundër gjuhës shqipe, por gjuha maqedonase është zyrtare në gjithë territorin

Mickoski: Askush nuk është kundër gjuhës shqipe, por gjuha maqedonase është zyrtare në gjithë territorin

Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik filluan regjistrimet për vitin akademik 2026–2027

Në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik filluan regjistrimet për vitin akademik 2026–2027

Numan Kurtullmush vizitë në Kroaci: Takohet me kryeparlamentarin dhe kryeministrin kroat – vizitë Qendrës Kulturore Islame në Zagreb

Numan Kurtullmush vizitë në Kroaci: Takohet me kryeparlamentarin dhe kryeministrin kroat – vizitë Qendrës Kulturore Islame në Zagreb

Franca lejon shitjen e përkohshme të naftës “jashtë standardeve” për shkak të frikës nga mungesat

Franca lejon shitjen e përkohshme të naftës “jashtë standardeve” për shkak të frikës nga mungesat

Rreth 1.900 anije mbeten të bllokuara pranë Ngushticës së Hormuzit

Rreth 1.900 anije mbeten të bllokuara pranë Ngushticës së Hormuzit