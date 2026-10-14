Trump paralajmëron Iranin: “Ata nuk do të kenë armë bërthamore”

Trump paralajmëron Iranin: “Ata nuk do të kenë armë bërthamore”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump sinjalizoi veprime të mëtejshme kundër Iranit gjatë një tubimi të fushatës të martën në shtetin e Alaskës, transmeton Anadolu.

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“Prisni derisa të shihni se çfarë i bëjmë Iranit. Ne do të bëjmë një numër. E kemi pasur atë. Ju e dini që e kemi pasur atë”, u tha Trump mbështetësve në Wasilla, ku ai po bënte fushatë për kandidatët republikanë përpara zgjedhjeve afatmesme të 3 nëntorit.

“Ata thjesht po presin. Ata po presin”, theksoi ai.

“Ne e kemi pasur atë, por ju e dini se nuk ka rëndësi. Gjëja kryesore është se ata nuk do të kenë armë bërthamore”, shtoi presidenti amerikan.

Komentet e Trumpit erdhën pasi faqja e lajmeve Axios raportoi të martën se ai dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu diskutuan për nisjen e një operacioni të ri të madh kundër Iranit përpara zgjedhjeve në të dy vendet.

Raporti, duke cituar dy zyrtarë amerikanë dhe burime të tjera me njohuri për këtë çështje, tha se diskutimet u zhvilluan përpara se Trumpi të deklaronte publikisht se ai nuk do të godiste Iranin përpara zgjedhjeve afatmesme të SHBA-së.

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