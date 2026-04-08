Trump paralajmëron bisedime të afërta paqeje me Iranin në Pakistan, Vance mund të mungojë për arsye sigurie
MARKETING
Presidenti Donald Trump deklaroi për “The Post” se pret që bisedimet e paqes me Iran të zhvillohen në Pakistan “shumë shpejt”, pas marrëveshjes për armëpushim të arritur të martën.
MARKETING
Megjithatë, ai bëri të ditur se zëvendëspresidenti JD Vance mund të mos marrë pjesë për shkak të shqetësimeve të sigurisë.
Sipas Trump, Pakistani ka propozuar mbajtjen e një samiti në Islamabad që mund të zhvillohet që të premten.
Kjo vjen pasi ekipi negociator i tij, ku përfshihen Vance dhe i dërguari special Steve Witkoff, bashkëpunoi me udhëheqësit e Pakistanit për të arritur një marrëveshje që i dha fund 39 ditëve luftime.
Zhvillimet pritet të jenë vendimtare për stabilitetin në rajon, ndërsa vëmendja ndërkombëtare është përqendruar te mundësia e një marrëveshjeje më të gjerë paqeje midis palëve.