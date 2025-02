Trump: Palestinezët nuk kanë alternativë përveç se të ikin nga Gaza

Duke përsëritur kërkesën e tij që Egjipti dhe Jordania të pranojnë palestinezë të zhvendosur, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se palestinezët në Rripin e Gazës së rrethuar “nuk kanë asnjë alternativë” tjetër përveç se të ikin nga enklava bregdetare, transmeton Anadolu.

“Ata nuk kanë asnjë alternativë tani. Dua të them, ata janë atje sepse nuk kanë alternativë. Çfarë kanë ata… është një grumbull i madh rrënojash tani”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.

“Është një vend i rrënuar. I gjithë vendi është shkatërruar. Është i pasigurt, është jo-higjienik. Nuk është një vend ku njerëzit duan të jetojnë. Ata nuk kanë alternativë veçse të kthehen. Nëse do t’u jepnim një alternativë për të jetuar në një vend të bukur, të hapur me disa lagje të bukura atje, një lloj strehimi të bukur dhe ne kemi paratë në Lindjen e Mesme”, tha Trump.

Duke theksuar se palestinezët në mënyrë të përsëritur kanë thënë se nuk duan të detyrohen më tej nga atdheu i tyre, Trump tha se nuk e di “si mund të duan të qëndrojnë”, duke përsëritur përshkrimin e tij të Gazës si një “vend i rrënuar”.

Trump përsëriti këmbënguljen e tij se Jordania dhe Egjipti duhet të rivendosin palestinezët e zhvendosur, pavarësisht se liderët e tyre e refuzuan kategorikisht sugjerimin, duke pretenduar se ai ndihet “shumë ndryshe për Gazën sesa shumë njerëz”.

“Mendoj se ata duhet të marrin një pjesë toke të mirë, të freskët dhe të bukur dhe ne i detyrojmë disa njerëz të mbledhin para për ta ndërtuar atë, për ta bërë atë të bukur dhe për ta bërë atë të banueshme dhe të këndshme”, tha ai.

Trump e përshkroi propozimin për zhvendosjen e popullsisë së Gazës si “shumë më mirë sesa kthimin në Gaza, e cila ka pasur vetëm dekada dhe dekada të tëra vdekjeje”.

I pyetur nga një gazetar nëse ai mbështet vendbanimet e Izraelit në territorin palestinez, Trump tha “jo domosdoshmërisht, jo”.

“Unë thjesht mbështes pastrimin dhe për të bërë diçka me të. Por ka dështuar për shumë dekada dhe dikush do të ulet këtu pas 10 ose 20 vjetësh prej tani dhe ata do të kalojnë të njëjtat gjëra”, tha ai.

Mbreti jordanez, Abdullah II, është planifikuar të vizitojë Shtëpinë e Bardhë javën e ardhshme, ndërsa sot më herët, sipas Shtëpisë së Bardhë, Trump zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin egjiptian, Abdel Fattah al-Sisi.

Një fazë fillestare 6-javore e një marrëveshjeje armëpushimi në vazhdim në Gaza hyri në fuqi më 19 janar, duke ndalur luftën e Izraelit, e cila ka vrarë të paktën 47.500 njerëz dhe e ka lënë enklavën palestineze në gërmadha mes zhvendosjes masive të popullsisë civile dhe mungesës akute të nevojave të përditshme.

Në muajin nëntor, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhër-arreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministri i Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli për luftën në enklavën palestineze gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.

