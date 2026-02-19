Trump-Osmanit: Për çdo problem me Serbinë, më telefononi mua

Richard Grenell, i Dërguari Special i Presidentit Donald Trump për Misionet Speciale të SHBA-së, postoi në Twitter pjesë nga fjala e presidentit Trump gjatë mbledhjes së Bordit të Paqes në Uashington, ku foli për shmangien e një lufte mes Serbisë dhe Kosovës. Trump, gjithashtu i tha presidentes Vjosa Osmani se për çdo problem mes këtyre shteteve mund të telefonojë atë.

“Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, foli për paqen midis Kosovës dhe Serbisë: ‘Po merreni vesh. Dhe kur nuk merreni vesh, telefononi dhe ne do ta zgjidhim,’” shkruan Grenell.

