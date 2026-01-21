Trump: OKB-ja duhet të vazhdojë mes pyetjeve për “Bordin e Paqes”

Trump: OKB-ja duhet të vazhdojë mes pyetjeve për “Bordin e Paqes”

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha të martën se OKB-ja duhet të vazhdojë, kur u pyet për idenë e tij për një “Bord të Paqes”.

“OKB-ja thjesht nuk ka qenë shumë ndihmuese. Unë jam një tifoz i madh i potencialit të OKB-së, por ajo kurrë nuk ka arritur potencialin e saj”, u tha Trump gazetarëve gjatë një brifingu në Shtëpinë e Bardhë, kur u pyet nëse dëshiron që Bordi i tij i Paqes ta zëvendësojë këtë organizatë botërore.

“Besoj se duhet të lejoni që OKB-ja të vazhdojë sepse potenciali është shumë i madh”, shtoi ai.a

