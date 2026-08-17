Trump: Nuk kërkojmë zgjatjen e marrëveshjes me Iranin, pretendojmë kontrollin e Hormuzit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të hënën se nuk po kërkon zgjatjen e marrëveshjes kornizë të qershorit me Iranin për përfundimin e luftës, ndërsa pretendoi se SHBA-ja ka vendosur “kontroll të plotë” mbi Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Jo”, u përgjigj Trump kur u pyet nga gazetarët nëse po kërkon zgjatjen e marrëveshjes me Iranin, të arritur në qershor me ndërmjetësimin e Pakistanit.
Deklarata e tij erdhi ndërsa periudha 60-ditore e negociatave po i afrohet fundit pa një marrëveshje gjithëpërfshirëse, të cilën marrëveshja kornizë synonte ta mundësonte. Afati buron nga fakti se marrëveshja e qershorit përcaktoi një periudhë për negociata drejt një zgjidhjeje më të gjerë.
I pyetur nëse të dyja palët janë më pranë arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare në kuadër të marrëveshjes kornizë të arritur në qershor, Trump tha se Irani është i gatshëm të negociojë, por nuk është i përgatitur të pranojë kushtet që ai i konsideron të nevojshme.
“Ata duan të arrijnë një marrëveshje, por nuk do të arrijnë atë lloj marrëveshjeje që unë e konsideroj të nevojshme”, tha Trump.
Ai përsëriti se Irani nuk mund të ketë armë bërthamore.
“Shikoni, ne jemi atje për një arsye: Irani nuk mund të ketë armë bërthamore. E kuptoni që Irani nuk mund të ketë armë bërthamore dhe nuk do të ketë armë bërthamore”, shtoi ai.
– “Më pëlqen ideja për ta shpallur territor”
Trump u pyet gjithashtu për deklaratën e tij të fundit se së shpejti do ta shpallte Ngushticën e Hormuzit territor të SHBA-së. Ai e mbrojti idenë dhe tha se forcat amerikane e kontrollojnë rrugën strategjike detare përmes një bllokade.
“Epo, thjesht mendoj se është një ide e shkëlqyer”, tha presidenti amerikan.
“Kemi një bllokadë. E kontrollojmë me bllokadën dhe më pëlqen ideja për ta shpallur territor. Ne kemi kontroll të plotë mbi ngushticën. Tani, ata mund të jenë bezdi… Por bllokada ka qenë shumë efektive”, deklaroi ai, duke pretenduar se veprimet e SHBA-së po mundësojnë transportimin e miliona fuçive naftë nëpër rajon çdo javë.
“Ne po kalojmë – ndoshta kjo do të ndalet, ose ndoshta do të hapet edhe më shumë – po kalojmë miliona fuçi naftë në javë”, tha ai.
“Ngushtica është e hapur dhe çmimet e naftës po bien dhe do të vazhdojnë të bien, përveç nëse vendosim të bëjmë diçka shumë më drastike nga ajo që po bëjmë”, tha Trump, duke shtuar se Irani “është në telashe të mëdha”.
Presidenti foli gjithashtu për rolin e Omanit në përpjekjet diplomatike lidhur me Iranin fqinj dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
I pyetur nëse ka humbur durimin me Omanin, Trump tha se vendi nuk është “sjellë shumë mirë”, por la të kuptohet se SHBA-ja mund ta menaxhonte situatën.
“Jo, nuk mendoj se u sollën shumë mirë, por do të merreshim me ta shumë lehtë, ashtu siç merremi me gjëra të tjera”, tha Trump.