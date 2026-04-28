Trump “nuk ka gjasa të pranojë” propozimin e Iranit për t’i dhënë fund luftës

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, sinjalizoi se nuk ka gjasa të pranojë propozimin më të fundit të Iranit për t’i dhënë fund luftës, pasi Teherani propozoi një plan për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, duke lënë çështjet për programin e tij bërthamor për negociata të mëvonshme, raportoi CNN, duke cituar dy burime të njohura me çështjen, transmeton Anadolu.

Sipas raportit, Trump përcolli qëndrimet e tij gjatë një takimi të së hënës me zyrtarë të lartë të sigurisë kombëtare ku u diskutua Irani, me një burim që tha se presidenti amerikan nuk ka gjasa të pranojë planin që i është dërguar SHBA-së gjatë ditëve të fundit.
Hapi i radhës i Trumpit mbeti i paqartë, thuhet në raport, duke shtuar se zyrtarët amerikanë janë ende të shqetësuar për atë që e quajnë përçarje të brendshme brenda udhëheqjes së Iranit dhe nuk është e qartë se kush mban autoritetin përfundimtar mbi çdo marrëveshje të mundshme.

Megjithatë, publikisht, Trump ka shprehur dyshime për rifillimin e fushatës së bombardimeve të SHBA-së, e cila aktualisht është pezull pasi ai zgjati armëpushimin javën e kaluar.

Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë detaje mbi formën ose drejtimin e negociatave në vazhdim.

“Këto janë diskutime diplomatike të ndjeshme dhe SHBA-ja nuk do të negociojë përmes mediave. Siç ka thënë presidenti, Shtetet e Bashkuara kanë në dorë letrat dhe do të bëjnë vetëm një marrëveshje që vendos në radhë të parë popullin amerikan, duke mos lejuar kurrë Iranin të ketë një armë bërthamore”, i tha CNN-it ndihmës-zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Olivia Wales.

Suedia paralajmëron për mungesë të mundshme të karburantit të aviacionit

Suedia paralajmëron për mungesë të mundshme të karburantit të aviacionit

Filipçe: Qeveria teknike nuk mund të shfuqizohet, do të përdorim të gjitha metodat demokratike

Filipçe: Qeveria teknike nuk mund të shfuqizohet, do të përdorim të gjitha metodat demokratike

MF: Deri tani janë plasuar mbi 227 milionë euro

MF: Deri tani janë plasuar mbi 227 milionë euro

Durmishi nga Kosova Finance Forum 2026: Besimi është themeli i zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor

Durmishi nga Kosova Finance Forum 2026: Besimi është themeli i zhvillimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor

LSDM: Buxheti po mbaron, deficiti për tre muaj është 408 milionë euro

LSDM: Buxheti po mbaron, deficiti për tre muaj është 408 milionë euro

Berisha për Osmanin: Me ditë që flaka i del nuk ka votë prej meje

Berisha për Osmanin: Me ditë që flaka i del nuk ka votë prej meje