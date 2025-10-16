Trump njofton sulme të mundshme tokësore ndaj Venezuelës
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se po shqyrtonte sulme ushtarake tokësore kundër karteleve të drogës në Venezuelë, duke konfirmuar akuzat e gazetës New York Times për operacione të fshehta të CIA-s në vend.
“E kemi detin nën kontroll, po mendojmë për tokën”, tha Trump, duke theksuar se Venezuela po kontrabandon drogë në SHBA.
I pyetur nëse kishte planifikuar të vriste Presidentin Nicolas Maduro, Trump u përgjigj se “nuk do të ishte serioze t’i përgjigjej kësaj”.
Maduro reagoi ashpër, duke akuzuar SHBA-në dhe CIA-n për një grusht shteti në tentativë dhe duke thënë se Amerika Latine refuzon ndërhyrjet ushtarake dhe ndryshimin e regjimit.
Sipas të dhënave nga Karakasi, të paktën 27 persona u vranë gjatë sulmeve amerikane ndaj anijeve pranë bregdetit të Venezuelës.
Uashingtoni pretendon se objektivat ishin anijet e karteleve, por provat nuk janë paraqitur publikisht.