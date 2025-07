Trump njofton një marrëveshje “masive” tregtare me Japoninë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi një marrëveshje tregtare “masive” me ekonominë e pestë më të madhe në botë, Japoninë, transmeton Anadolu.

“Sapo përfunduam një marrëveshje madhore me Japoninë, ndoshta marrëveshja më e madhe e bërë ndonjëherë”, shkroi Trump në platformën e tij “Truth Social”.

“Japonia do të investojë, sipas udhëzimeve të mia, 550 miliardë dollarë në Shtetet e Bashkuara, të cilat do të marrin 90 për qind të fitimeve”, tha ai.

Trump tha se marrëveshja do të krijojë qindra mijëra vende pune dhe se Japonia do ta hapë vendin e saj për tregti, duke përfshirë makina, kamionë, oriz dhe produkte të caktuara bujqësore.

“Japonia do t’u paguajë Shteteve të Bashkuara tarifa reciproke prej 15 për qind”, shtoi ai.

“Kjo është një kohë shumë emocionuese për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht për faktin se ne do të vazhdojmë të kemi gjithmonë një marrëdhënie të shkëlqyer me Japoninë”, tha Trump.

– SHBA-ja do të finalizojë marrëveshjen me Japoninë për LNG-në në Alaska

Negociatori kryesor i tarifave i Japonisë, Ryosei Akazawa, u takua me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë të martën më herët, sipas raportimeve të mediave.

Ai gjithashtu thuhet se zhvilloi bisedime me Sekretarin e Tregtisë të SHBA-së, Howard Lutnick, dhe Sekretarin e Thesarit, Scott Bessent.

Trump, ndërsa iu drejtua Republikanëve të Kongresit në Shtëpinë e Bardhë, tha se nënshkroi “marrëveshjen më të madhe tregtare në histori” me Japoninë.

Ai gjithashtu njoftoi se SHBA-ja do të finalizojë një marrëveshje me Japoninë në lidhje me gazin natyror të lëngshëm (LNG).

“U thashë përfaqësuesve japonezë të tregtisë, dhe këta ishin njerëzit kryesorë… Ne përfunduam një marrëveshje dhe tani do të përfundojmë një tjetër sepse ata po formojnë një sipërmarrje të përbashkët me ne në Alaska për LNG-në”, tha ai.

Trump gjithashtu la të kuptohej për një mori negociatash të ardhshme, duke sugjeruar se bisedimet me udhëheqësit evropianë dhe vendet e tjera janë afër.

“Ne kemi Evropën që vjen nesër dhe një ditë më pas dhe kemi disa të tjera që do të vijnë”, tha ai.

Agjencia japoneze e lajmeve Kyodo, duke cituar një zyrtar të paidentifikuar, megjithatë, raportoi se marrëveshja tregtare e Japonisë me SHBA-në nuk është nënshkruar ende, megjithëse Tokio shpreson ta vërë në fuqi së shpejti.

“Japonia ende nuk ka rënë dakord për formimin e një sipërmarrjeje të përbashkët të LNG-së me SHBA-në”, ka thënë zyrtari.

Më parë, Akazawa sqaroi se marrëveshja tregtare me Washingtonin nuk përfshin asnjë dispozitë që lidhet me shpenzimet e mbrojtjes të Japonisë.

Ai e përshkroi vizitën e tij në SHBA si të suksesshme, duke shkruar në X se “misioni është përfunduar”.

