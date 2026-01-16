Trump njofton formimin e “Bordit të Paqes” për Gazën
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi të enjten formimin e një “Bordi të Paqes” për Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
“Është nder i madh për mua të njoftoj se Bordi i Paqes është formuar. Anëtarët e Bordit do të shpallen së shpejti, por mund të them me siguri se është bordi më i madh dhe më prestigjioz i mbledhur ndonjëherë në çdo kohë, në çdo vend”, shkroi Trump në Truth Social.
I dërguari i SHBA-së, Steve Witkoff, njoftoi të mërkurën se faza e dytë e një marrëveshjeje armëpushimi kishte filluar si pjesë e planit 20-pikësh të Trump për t’i dhënë fund luftës në Gaza.
Në një postim të veçantë, Trump tha se faza tjetër e planit të tij “zyrtarisht” filloi.
“Si Kryetar i Bordit të Paqes, unë po mbështes një Qeveri Teknokratike Palestineze të sapoemëruar, Komitetin Kombëtar për Administrimin e Gazës, të mbështetur nga Përfaqësuesi i Lartë i Bordit, për të qeverisur Gazën gjatë tranzicionit të saj. Këta udhëheqës palestinezë janë të përkushtuar pa u lëkundur për një të ardhme paqësore!” tha ai.
Trump tha se një “marrëveshje gjithëpërfshirëse për demilitarizimin” me Hamasin do të sigurohet me mbështetjen e Egjiptit, Turqisë dhe Katarit.
Ai tha se marrëveshja e propozuar do të kërkonte që grupi palestinez të dorëzonte armët e tij dhe të çmontonte rrjetin e tuneleve të tij.
“Hamasi duhet të përmbushë menjëherë angazhimet e tij, duke përfshirë kthimin e trupit të fundit në Izrael, dhe të vazhdojë pa vonesë drejt demilitarizimit të plotë. Siç e kam thënë më parë, ata mund ta bëjnë këtë në mënyrën e lehtë ose në mënyrën e vështirë.
“Populli i Gazës ka vuajtur mjaftueshëm gjatë. Koha ka ardhur tani”, shtoi ai.
Trump njoftoi një plan 20-pikësh në shtator që përshkruante një kornizë armëpushimi që përfshin lirimin e robërve izraelitë, tërheqjen e Izraelit nga Gaza, formimin e një administrate teknokratike dhe vendosjen e një force ndërkombëtare stabilizimi, së bashku me një kërkesë që Hamasi të çarmatoset.
Izraeli ka vrarë më shumë se 71.400 persona, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.300 në një ofensivë brutale që nga tetori 2023 që e la Gazën në rrënoja.
Pavarësisht një armëpushimi që filloi më 10 tetor, Izraeli ka vazhduar të sulmojë, duke vrarë 451 palestinezë dhe duke plagosur më shumë se 1.200, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.