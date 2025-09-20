Trump nis programin e vizave “Karta e Artë” për donatorët e pasur të huaj
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka zbuluar një iniciativë të re për imigracionin që ofron një rrugë të përshpejtuar drejt leje qëndrimit në SHBA për shtetasit e huaj të pasur që japin kontribute të konsiderueshme financiare në SHBA, transmeton Anadolu.
Trump në një urdhër ekzekutiv të nënshkruar në Shtëpinë e Bardhë njoftoi krijimin e “Kartës së Artë”, një program vizash i projektuar për të “riorganizuar politikën federale të imigracionit me interesat e kombit duke i dhënë fund imigracionit të paligjshëm dhe duke i dhënë përparësi pranimit të të huajve nga të cilët do të përfitojë në mënyrë pozitive kombi”.
“Administrata ime ka punuar pa pushim për të zhbërë politikat katastrofike të imigracionit të administratës së mëparshme”, shkroi Trump, duke pretenduar se ato politika “prodhuan një përmbytje emigrantësh” dhe lejuan “kartelet ndërkombëtare, organizatat kriminale transnacionale, terroristët dhe aktorët e huaj keqdashës” të shfrytëzonin kufijtë e SHBA-së.
Të huajt mund të kualifikohen për “Kartën e Artë” nëse bëjnë një “dhuratë të pakufizuar” prej 1 milion dollarësh për Departamentin e Tregtisë si individë ose 2 milion dollarë përmes një korporate.
Interesat e kombit
Sipas urdhrit, kontributet do të vendosen në një fond të Thesarit “për të promovuar tregtinë dhe industrinë amerikane”.
Programi do të mbikëqyret nga Sekretari i Tregtisë, në koordinim me Departamentin e Shtetit dhe Departamentin e Sigurisë Kombëtare (DHS), të cilët duhet të krijojnë një proces aplikimi brenda 90 ditëve.
Dhurimi do të trajtohet si provë e “aftësisë së jashtëzakonshme të biznesit dhe përfitimit kombëtar”, duke mundësuar përpunimin e përshpejtuar të vizave të emigrantëve “në masën që është në përputhje me ligjin dhe sigurinë publike dhe shqetësimet e sigurisë kombëtare”.
Trump e paraqiti “Kartën e Artë” si një mënyrë për të tërhequr “sipërmarrës, investitorë dhe biznesmenë të suksesshëm”, ndërsa godet migracionin e paautorizuar.
“Është një përparësi e Administratës sime të ri-përshtat politikën federale të imigracionit me interesat e kombit”, tha urdhri.