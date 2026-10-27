Trump ngre dyshime për rezultatin në Brazil, vë në pikëpyetje fitoren e Lulës: Duken si zgjedhje të manipuluara

Trump ngre dyshime për rezultatin në Brazil, vë në pikëpyetje fitoren e Lulës: Duken si zgjedhje të manipuluara

Presidenti amerikan Donald Trump ka ngritur dyshime mbi procesin zgjedhor në Brazil, duke i cilësuar zgjedhjet presidenciale si të manipuluara, një ditë pas fitores së Luiz Inácio Lula da Silva ndaj kandidatit konservator Flávio Bolsonaro.

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Shik.mk

Duke folur me gazetarët përpara nisjes nga Uashingtoni drejt një tubimi elektoral në kuadër të zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit në SHBA, Trump shprehu rezerva për mënyrën e numërimit të votave dhe zgjatjen e procesit të votimit me dy orë.

Presidenti amerikan e cilësoi këtë zgjatje si “shumë të çuditshme”, duke vënë në pikëpyetje transparencën e procesit.
“Nuk mbështeta askënd, por dukej si një tjetër zgjedhje e manipuluar”, deklaroi Trump përpara gazetarëve.

Megjithëse Trump nuk e kishte mbështetur zyrtarisht Flávio Bolsonaron gjatë fushatës, ai kishte përshëndetur më herët suksesin e tij në raundin e parë, duke e cilësuar si një “fitore të madhe”.
Flávio Bolsonaro është djali i ish-presidentit brazilian Jair Bolsonaro, i cili drejtoi vendin nga viti 2019 deri në vitin 2022 dhe është dënuar me 27 vjet burg për përfshirjen në një tentativë grushti shteti.Deklaratat e Trump i shtojnë një dimension ndërkombëtar debatit mbi zgjedhjet në Brazil, ndërsa mbetet për t’u parë nëse kundërshtimet ndaj rezultatit do të shoqërohen me hapa të mëtejshëm ligjorë.

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