Trump ngre dyshime për rezultatin në Brazil, vë në pikëpyetje fitoren e Lulës: Duken si zgjedhje të manipuluara
Presidenti amerikan Donald Trump ka ngritur dyshime mbi procesin zgjedhor në Brazil, duke i cilësuar zgjedhjet presidenciale si të manipuluara, një ditë pas fitores së Luiz Inácio Lula da Silva ndaj kandidatit konservator Flávio Bolsonaro.
Duke folur me gazetarët përpara nisjes nga Uashingtoni drejt një tubimi elektoral në kuadër të zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit në SHBA, Trump shprehu rezerva për mënyrën e numërimit të votave dhe zgjatjen e procesit të votimit me dy orë.
Presidenti amerikan e cilësoi këtë zgjatje si “shumë të çuditshme”, duke vënë në pikëpyetje transparencën e procesit.
“Nuk mbështeta askënd, por dukej si një tjetër zgjedhje e manipuluar”, deklaroi Trump përpara gazetarëve.
Megjithëse Trump nuk e kishte mbështetur zyrtarisht Flávio Bolsonaron gjatë fushatës, ai kishte përshëndetur më herët suksesin e tij në raundin e parë, duke e cilësuar si një “fitore të madhe”.
Flávio Bolsonaro është djali i ish-presidentit brazilian Jair Bolsonaro, i cili drejtoi vendin nga viti 2019 deri në vitin 2022 dhe është dënuar me 27 vjet burg për përfshirjen në një tentativë grushti shteti.Deklaratat e Trump i shtojnë një dimension ndërkombëtar debatit mbi zgjedhjet në Brazil, ndërsa mbetet për t’u parë nëse kundërshtimet ndaj rezultatit do të shoqërohen me hapa të mëtejshëm ligjorë.