Trump nga Pentagoni: Irani nuk do të ketë kurrë, kurrë një armë bërthamore

Trump nga Pentagoni: Irani nuk do të ketë kurrë, kurrë një armë bërthamore

Donald Trump ka mbajtur një fjalim në përkujtimin e 11 shtatorit në Pentagon këtë pasdite.

Presidenti amerikan i përdori komentet e tij për të lidhur sulmet e 11 shtatorit me luftën e tij të vazhdueshme me Iranin, konkretisht me përpjekjet e Teheranit për të pasur një armë bërthamore.

“Sot përshëndesim çdo anëtar të ushtrisë amerikane që shërbeu në luftën kundër terrorizmit”, deklaroi Trump.

“Është një luftë kundër terrorizmit të sëmurë dhe të tmerrshëm. Përshëndesim ndihmësit tanë të parë dhe zbatimin e ligjit, dhe i duam ata”, shtoi ai.

“Dhe përshëndesim anëtarët e shërbimit që punojnë tani për të siguruar që sponsori numër një i terrorizmit në botë, Republika Islamike e Iranit, nuk do të ketë kurrë, kurrë një armë bërthamore”, përfundoi Trump.

 

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