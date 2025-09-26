Trump nënshkruan urdhrin për zbatimin e dënimit me vdekje në Washington
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që autorizon zbatimin e dënimit me vdekje në Washington D.C, transmeton Anadolu.
Një deklaratë nga Shtëpia e Bardhë njoftoi se Trump nënshkroi urdhrin ekzekutiv për të zbatuar plotësisht ligjet e dënimit me vdekje në kryeqytet.
Ai theksoi se prokurorët federalë mund të kërkojnë dënimin me vdekje në të gjitha rastet e përshtatshme në rreth dhe udhëzoi prokurorin e përgjithshëm dhe prokurorin e Washingtonit që të ushtrojnë juridiksionin federal në masën më të plotë të mundshme për krimet e kryera në Washington që bartin dënimin me vdekje.
“Presidenti Trump nënvizon angazhimin e tij për të mbrojtur të gjithë amerikanët që vizitojnë dhe banojnë në kryeqytetin e vendit tonë duke zbatuar dënimin me vdekje kundër kriminelëve më të këqij të Washingtonit dhe për të siguruar që shkelësit e dhunshëm të përballen me pasojat më të ashpra sipas ligjit”, thuhet në deklaratë.
Washingtoni është ndër qytetet më të rrezikshme në SHBA, me një shkallë krimi gati gjashtë herë më të lartë se New Yorku.