Trump nënshkruan letrat për mallrat e eksportit: 12 shtete në objektiv dhe rreziku i tarifave deri në 70 për qind

Presidenti i SHBA, Donald Trump, njoftoi se ka nënshkruar letra për 12 shtete, ku shpjegohen nivelet e ndryshme të tarifave që do t’u imponohen mallrave që ato eksportojnë në SHBA. Letrat, të cilat janë cilësuar si “merr ose lëre”, do të dërgohen të hënën. Trump nuk dha detaje për emrat e shteteve, por këto do të bëhen publike atë ditë.

Në muajin prill, Trump shpalli një tarifë të bazuar prej 10% për shumicën e shteteve dhe shtesa tarifore që mund të arrinin deri në 50%. Megjithatë, tarifat përveç asaj të bazës u pezulluan për 90 ditë për të lejuar kohë për negociata. Ky periudhë skadon më 9 korrik, dhe Trump ka sugjeruar se tarifat mund të arrijnë deri në 70%, me shumicën që do të hyjnë në fuqi më 1 gusht.

Fillimisht, administrata e Trumpit kishte planifikuar të negociojë marrëveshje me shumë shtete për tarifat, por pas disa dështimesh me partnerët kryesorë tregtarë si Japonia dhe Bashkimi Evropian, Presidenti është tërhequr nga kjo rrugë dhe ka vendosur të dërgojë letra të drejtpërdrejta. Shtëpia e Bardhë po përballet me sfida për të arritur marrëveshje mbi tarifat dhe barrierat jo-tarifore, duke përfshirë ndalimet për importet bujqësore, gjithashtu me një afat të ngushtë kohor.

Marrëveshje përkatëse janë arritur vetëm me Britaninë dhe Vietnamin, ku janë ulur tarifat dhe janë bërë përjashtime për disa sektorë.

