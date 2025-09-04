Trump: Në Ukrainë do të arrihet paqja, por ata nuk janë ende gati
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump e cilësoi “realist dhe optimist” qëndrimin e tij mbi një marrëveshje të mundshme paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës, duke thënë se palët nuk janë ende gati për këtë çështje, transmeton Anadolu.
Në një intervistë telefonike për CBS News, Trump bëri vlerësime lidhur me marrëveshjen e mundshme të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës, duke theksuar se ai është i vendosur për këtë çështje.
Ai e cilësoi qëndrimin e tij si “realist dhe optimist”. Trump tha se po ndjek nga afër mënyrën se si udhëheqësit e të dy vendeve po e trajtojnë “këtë pikë kthese” në negociata.
“Po e ndjek, po e shoh dhe po flas me (presidentin rus Vladimir) Putin dhe (presidentin ukrainas Volodymyr) Zelenskyy për këtë (marrëveshje paqeje). Diçka do të ndodhë, por ata nuk janë ende gati. Por, diçka do të ndodhë. Ne do ta arrijmë”, tha Trump.
Pasi vuri në dukje se qasja e tij diplomatike ndaj shteteve në luftë si Rusia dhe Ukraina është të “bashkojë udhëheqësit dhe të ndërmjetësojë një marrëveshje paqeje nën drejtimin e tij”, Trump theksoi se kjo qasje kërkon durim, edhe kur kërkohet zgjidhje e shpejtë, por se ai beson se kjo ka arritur rezultate në marrëveshje të tjera paqeje këtë vit.
Trump tha se nuk është kandidat për Çmimin Nobel për Paqe. “Nuk kam asgjë për të thënë për këtë. E tëra çfarë mund të bëj është t’u jap fund luftërave. Nuk po përpiqem të tërheq vëmendjen. Vetëm dua të shpëtoj jetë”, shtoi presidenti amerikan.