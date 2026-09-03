Trump ndan të dhënat për kalimin e naftës në Hormuz: Mbi 18 milionë fuçi në ditë, “Rikthim në nivelet e dikurshme
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka shpërndarë në platformën e tij Truth Social një grafikë që ilustron trafikun e naftës në Ngushticën e Hormuzit.
Imazhi i postuar nga lideri amerikan tregon ngushticën strategjike dhe fuçitë e naftës, duke vënë përballë sasinë e transportit para dhe gjatë konfliktit.
Imazhi i postuar nga lideri amerikan tregon ngushticën strategjike dhe fuçitë e naftës, duke vënë përballë sasinë e transportit para dhe gjatë konfliktit.
Të dhënat e grafikut tregojnë se përpara luftës, rreth 20 milionë fuçi naftë kalonin çdo ditë përmes kësaj kalimtareje, ndërsa tani ky numër është afërsisht 18 milionë fuçi.
“Sasitë e naftës që qarkullojnë nëpër Ngushticën e Hormuzit janë kthyer në nivelin e tyre të zakonshëm,” theksohet në njoftimin e kreut të Shtëpisë së Bardhë.