Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan

Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se Rezerva Strategjike e Naftës në SHBA do të rimbushet përmes naftës bruto nga Venezuela. Ky vendim vjen pas një marrëveshjeje kryesore të arritur mes Uashingtonit dhe Karakasit, e cila i kalon Shteteve të Bashkuara kontrollin mbi shumicën e shfrytëzimit të më shumë se 65 miliardë fuçive rezerva të provuara në shtetin e Amerikës Latine.

MARKETING

Description of image

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Trump bëri me dije se procesi i furnizimit pritet të nisë së shpejti, duke e cilësuar këtë marrëveshje si “një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan”.

Përpjekja vjen pas një periudhe ku rezervat strategjike të SHBA-së pësuan rënie të ndjeshme për shkak të ndërhyrjeve për zbutjen e çmimeve të larta të karburantit dhe ndërprerjeve në zinxhirin global të furnizimit.

Pavarësisht njoftimit zyrtar, ekspertët mbeten ende skepticë lidhur me kohën se kur do të nisë depërtimi konkret i naftës venezueliane në depot amerikane. Mbetet e paqartë se sa shpejt ky akord do të mund të sjellë efekte të menjëhershme apo përfitime afatshkurtra në tregun e brendshëm për konsumatorët amerikanë.

MARKETING

Të ngjajshme

Belgjika bën helmetën të detyrueshme për skuterët elektrikë

Belgjika bën helmetën të detyrueshme për skuterët elektrikë

Frika nga fitorja e AfD-së, emigrantët mendojnë largimin nga Gjermania lindore

Frika nga fitorja e AfD-së, emigrantët mendojnë largimin nga Gjermania lindore

OVL-UÇK për të zhdukurit: Serbia mban arkivat, duhet t’i hapë dhe të detyrohet nga ndërkombëtarët

OVL-UÇK për të zhdukurit: Serbia mban arkivat, duhet t’i hapë dhe të detyrohet nga ndërkombëtarët

Evakuohet urgjentisht djali i Netanyahut nga SHBA-ja dhe kthehet në Izrael, pretendohet se është kërcënuar për jetën

Evakuohet urgjentisht djali i Netanyahut nga SHBA-ja dhe kthehet në Izrael, pretendohet se është kërcënuar për jetën

Panik në ajër në Rodos, avioni me 33 pasagjerë pëson defekt në motor, përfshihet nga flakët gjatë fluturimit

Panik në ajër në Rodos, avioni me 33 pasagjerë pëson defekt në motor, përfshihet nga flakët gjatë fluturimit

16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet të Kinës, për shkak të rrëshqitjes së dheut

16 të vdekur dhe 546 të zhdukur në Tibet të Kinës, për shkak të rrëshqitjes së dheut