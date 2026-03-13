Trump: Mund të ketë mbi 1.700 “qeliza të fjetura” iraniane në SHBA
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se Irani mund të ketë një rrjet të gjerë me mbi 1.700 “qeliza të fjetura” në SHBA, transmeton Anadolu.
“Ne po i vëzhgojmë shumë me kujdes. I kemi nën mbikëqyrje. Tani, kur thua këtë, kur thua 1.700, mund të jenë shumë më tepër që kanë hyrë”, tha Trump gjatë një interviste për Fox News Radio.
“Por askush nuk e di, sepse kishte kaq shumë që hynë pa u kapur nën (ish-presidentin Joe) Biden, ku askush nuk ka asnjë ide nga erdhën dhe askush nuk po pyeste nga erdhën”, shtoi ai.
Komentet vijnë pasi Trump kaloi pjesën më të madhe të 15 muajve të parë të mandatit të tij të dytë duke zbatuar një goditje mbarëkombëtare ndaj imigracionit, e cila ka çuar në dëbimin e mijëra njerëzve në vendet e tyre të origjinës, së bashku me një vendosje masive të oficerëve federalë dhe trupave në qytetet amerikane.
I pyetur nëse është i shqetësuar për mundësinë që Irani të nisë një sulm me dronë ndaj territorit amerikan, Trump tha: “Nuk shqetësohem për këtë, sepse nëse do ta bëje, nuk do të mund të funksionojë”.
“Pra nuk mund të shqetësohesh. Duhet të bësh diçka. Dhe ne po monitorojmë gjithçka në një nivel që nuk është monitoruar kurrë më parë. Vendi ynë nuk është mbikëqyrur kurrë si tani”, shtoi ai.
Dje, Shtëpia e Bardhë tha se nuk ka kërcënim të besueshëm nga Irani ndaj territorit amerikan, duke hedhur poshtë një raport mediatik që sugjeronte se Teherani mund të hakmerrej për sulmet amerikane duke shënjestruar Bregun Perëndimor me dronë.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, i bëri komentet në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X ndërsa kritikonte një raport të ABC News që thoshte se FBI kishte paralajmëruar departamentet e policisë në shtetin e Kalifornisë për një kërcënim të mundshëm me dronë nga Irani.
“Për të qenë të qartë, nuk ekziston asnjë kërcënim i tillë nga Irani ndaj territorit tonë dhe nuk ka ekzistuar kurrë”, tha Leavitt.