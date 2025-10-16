Trump: Modi më premtoi se do ndalojë blerjen e naftës ruse, shpresoj dhe Kina të bëjë të njëjtën gjë

Trump: Modi më premtoi se do ndalojë blerjen e naftës ruse, shpresoj dhe Kina të bëjë të njëjtën gjë

Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se kryeministri indian Narendra Modi i ka premtuar se India do të ndalojë blerjen e naftës nga Rusia.
Sipas Trump, ky është një hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes së tensioneve tregtare dhe diplomatike mes SHBA-së dhe Indisë.
“Modi më siguroi sot se India nuk do të blejë më naftë ruse”, tha Trump nga Zyra Ovale. “Tani duhet të bind edhe Kinën të bëjë të njëjtën gjë”, shtoi ai.

Trump nuk dha një afat të saktë për ndalimin e blerjeve dhe as nuk shpjegoi si do të verifikohej zbatimi i këtij zotimi.

MARKETING

Të ngjajshme

Rama: VV-ja para 10 vjetësh s’e njihte as himnin e Kosovës le më pafajësinë e Thaçit

Rama: VV-ja para 10 vjetësh s’e njihte as himnin e Kosovës le më pafajësinë e Thaçit

Shoqata Kulturore “Vizioni-M” dhe Fondacionin Çamëria “Hasan Tahsini” organizojnë ekspozitë dhe debat për çështjen Çame

Shoqata Kulturore “Vizioni-M” dhe Fondacionin Çamëria “Hasan Tahsini” organizojnë ekspozitë dhe debat për çështjen Çame

Ministri izraelit urdhëron përgatitjen e një plani kundër Hamasit në rast të prishjes së armëpushimit

Ministri izraelit urdhëron përgatitjen e një plani kundër Hamasit në rast të prishjes së armëpushimit

Trump njofton sulme të mundshme tokësore ndaj Venezuelës

Trump njofton sulme të mundshme tokësore ndaj Venezuelës

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Ahmeti: Kush mund ta bëjë më mirë Çairin evropian, nëse jo Bujar Osmani?

Ahmeti: Kush mund ta bëjë më mirë Çairin evropian, nëse jo Bujar Osmani?