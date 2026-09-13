Trump minimizon rreziqet e inteligjencës artificiale: Po ngrenë çështje që nuk do të ndodhin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka minimizuar rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale pas disa ditësh paralajmërimesh të forta nga ekspertët.
“Ka shumë forca negative që po e ngrenë diskutimin, të cilat nuk duhet ta ngrenë këtë diskutim. Po ngrenë çështje që nuk do të ndodhin”, tha Trump gjatë një vizite në Irlandë.
Një ish-studiues i Anthropic tha se ekziston një shans i fortë që të gjithë të vdesim në të ardhmen e afërt” nëse ritmi aktual i zhvillimit vazhdon.
Të shtunën, drejtuesit kryesorë të industrisë ranë dakord dhe bënë thirrje për një ngadalësim. Trump nuk e trajtoi drejtpërdrejt idenë, por tha: “Ne po e udhëheqim Kinën në inteligjencën artificiale dhe, sinqerisht, dua ta mbaj kështu sepse kushdo që fiton inteligjencën artificiale, fiton”.
Të shtunën, Elon Musk, pronar i xAI, dhe Sam Altman i OpenAI, mbështetën një paralajmërim nga kreu i Anthropic, Dario Amodei, se ritmi i zhvillimit duhet të ngadalësohet “për të zvogëluar rrezikun që diçka të shkojë seriozisht keq”.
Drejtori ekzekutiv i Anthropic tha se çdo ngadalësim do të duhej të kufizohej për të shmangur që Kina të ecë përpara. Çështjet që lidhen me inteligjencën artificiale kanë nxitur debate të ashpra dhe paraqesin një dilemë për shumë liderë botërorë.
Nga njëra anë, sektori shihet si një mundësi e madhe për të nxitur rritjen ekonomike dhe një mënyrë për të përmirësuar sistemet dixhitale dhe mënyrat e punës të vjetruara. Por ka pasur edhe një numër incidentesh ku inteligjenca artificiale duket se ka shkuar keq.
Në gusht, OpenAI tha se kishte ngadalësuar trajnimin e disa prej modeleve të saj më të përparuara të inteligjencës artificiale për të përmirësuar sigurinë.
Krijuesi i ChatGPT tha se po shtonte masa të reja pasi agjentët e tij të inteligjencës artificiale anashkaluan masat mbrojtëse dhe hakuan startup-in teknologjik Hugging Face .
Dhe po atë muaj u zbulua se dy nga mjetet më të fuqishme të inteligjencës artificiale në botë krijuan profile të rreme njerëzore për të provuar t’i mashtronin njerëzit në sulme kibernetike.
Instituti i Sigurisë së IA-së në Mbretërinë e Bashkuar (AISI) tha se në rastin më serioz, IA Mythos e Anthropic u përpoq të fitonte akses në një shërbim duke dërguar mesazhe private, pasi kishte krijuar llogari të rreme që imitonin njerëz të vërtetë – dhe më pas i kishte fshehur provat.Trump minimizon rreziqet e inteligjencës artificialeTrump minimizon rreziqet e inteligjencës artificiale