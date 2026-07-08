Trump: Memorandumi i mirëkuptimit me Iranin për t’i dhënë fund luftës ka “mbaruar”

Trump: Memorandumi i mirëkuptimit me Iranin për t’i dhënë fund luftës ka “mbaruar”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të mërkurën se memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar me Iranin për t’i dhënë fund konfliktit ka “mbaruar”, transmeton Anadolu.

“Është një pyetje shumë interesante për mua. Unë mendoj se ka mbaruar,” Trump në margjinat e samitit të NATO-s në kryeqytetin e Turqisë, Ankara, kur u pyet nëse Memorandumi i Mirëkuptimit ka vdekur.

“Unë nuk dua të merrem më me ta. Ata janë llum,” shtoi ai.

– Trump thotë se ndërpret çdo tregti me Spanjën

Trump tha se nuk dëshiron të bëjë tregti me Spanjën, duke e quajtur atë “një partner të tmerrshëm” në NATO.

“Ne nuk duam të bëjmë më asnjë biznes tregtar me Spanjën”, tha ai.

“Spanja është një partner i tmerrshëm në NATO. Ata nuk marrin pjesë, nuk paguajnë. Nuk dua të bëj asgjë me Spanjën”, tha Trump.

MARKETING

Të ngjajshme

Presidenti turk Erdogan bën thirrje për heqjen e kufizimeve të bashkëpunimit në mbrojtje midis aleatëve të NATO-s

Presidenti turk Erdogan bën thirrje për heqjen e kufizimeve të bashkëpunimit në mbrojtje midis aleatëve të NATO-s

Kosovë, certifikohet rezultati i zgjedhjeve të 7 qershorit, hapet rruga për formimin e institucioneve

Kosovë, certifikohet rezultati i zgjedhjeve të 7 qershorit, hapet rruga për formimin e institucioneve

Mucunski takohet me homologun holandez në margjinat e Samitit të NATO-s

Mucunski takohet me homologun holandez në margjinat e Samitit të NATO-s

Nikollovski: Përfunduam me rikonstruimin e qarkores hekurudhore Shkup, linja Draçevë – Ilinden

Nikollovski: Përfunduam me rikonstruimin e qarkores hekurudhore Shkup, linja Draçevë – Ilinden

Rezervat valutore në fund të qershorit në nivel prej 4.936 milionë euro

Rezervat valutore në fund të qershorit në nivel prej 4.936 milionë euro

BDI: Të shtunën nis rezistenca qytetare për mbrojtjen e Marrëveshjes së Ohrit

BDI: Të shtunën nis rezistenca qytetare për mbrojtjen e Marrëveshjes së Ohrit