Trump: Marrëveshja me Kinën mbi TikTokun është “në tryezë”

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se një marrëveshje mbi platformën sociale “TikTok” me Kinën është në “tryezë” pavarësisht luftës tregtare në përshkallëzim midis dy vendeve, raporton Anadolu.

“Kina nuk është saktësisht e emocionuar për nënshkrimin e saj”, tha Trump në Zyrën Ovale.

“Ne kemi një marrëveshje me disa njerëz shumë të mirë, disa kompani shumë të pasura, që do të bënin një punë të shkëlqyer me të, por do të duhet të presim për të parë se çfarë do të ndodhë me Kinën”, tha presidenti amerikan.

“Është mjaft në tryezë. Mendoj se Kina do të dëshirojë ta bëjë këtë”, shtoi ai.

Trump ka njoftuar një pauzë 90-ditore në tarifat e tij të reja “reciproke” për shumicën e vendeve, por ka mbajtur tarifat prej 104 për qind ndaj Kinës dhe vendosi një shtesë prej 21 për qind si kundërpërgjigje.

Javën e kaluar, Trump zgjati afatin për shitjen e detyruar të TikTokut me 75 ditë, duke lejuar platformën e njohur sociale të vazhdojë të funksionojë në SHBA.

Kjo ishte hera e dytë që nga janari që i jepet një zgjatje afati kompanisë.

Kompania pronare e TikTokut, “ByteDance”, thotë se negociatat me SHBA-në vazhdojnë, por çdo marrëveshje me Washingtonin do t’i nënshtrohet ligjit kinez.

E ardhmja e TikTokut ka mbetur e pasigurt pasi një legjislacion i nënshkruar nga ish-presidenti Joe Biden kërkonte që ByteDance të shesë platformën ose të përballet me ndalesë. Ligji është mbështetur nga Gjykata e Lartë e SHBA-së, pavarësisht përpjekjeve ligjore të TikTokut.

Disa kompani amerikane, përfshirë Amazonin, raportohet se kanë bërë oferta për të blerë platformën e ndarjes së videove.

