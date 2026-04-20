Trump: Marrëveshja me Iranin do të nënshkruhet “sot” në Islamabad
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se një marrëveshje me Iran do të nënshkruhej “sot” në Islamabad të Pakistanit, transmeton Anadolu.
Trump për gazetaren e Fox News Maria Bartiromo tha se nëse nuk arrihet një marrëveshje, ai do të “shkatërrojë çdo central energjie dhe urë në Iran”.
Nuk është e qartë menjëherë se cilës periudhë kohore i referohej ai, pasi nuk dihet kur është zhvilluar biseda me Bartiromo.
Irani nuk e ka konfirmuar këtë pretendim dhe as nuk ka njoftuar ndonjë vendim për të dërguar një delegacion në Islamabad. Megjithatë, burime pakistaneze thanë për New York Post se Teherani është i “gatshëm për një raund të dytë”, por se “nuk është marrë ende asnjë vendim” për këtë.
Dje, Trump njoftoi se përfaqësues amerikanë, përfshirë zv/presidentin JD Vance dhe të dërguarit Steve Witkoff dhe Jared Kushner, do të udhëtojnë drejt Islamabadit për një raund të ri negociatash.
Pakistani priti kontaktin e parë të drejtpërdrejtë në nivel të lartë mes SHBA-së dhe Iranit më 11-12 prill, i pari i këtij lloji që nga ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve në vitin 1979, por ato bisedime përfunduan pa një përparim.