Trump: Marrëveshja me Iranin do të nënshkruhet “sot” në Islamabad

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se një marrëveshje me Iran do të nënshkruhej “sot” në Islamabad të Pakistanit, transmeton Anadolu.

Trump për gazetaren e Fox News Maria Bartiromo tha se nëse nuk arrihet një marrëveshje, ai do të “shkatërrojë çdo central energjie dhe urë në Iran”.

Nuk është e qartë menjëherë se cilës periudhë kohore i referohej ai, pasi nuk dihet kur është zhvilluar biseda me Bartiromo.

Irani nuk e ka konfirmuar këtë pretendim dhe as nuk ka njoftuar ndonjë vendim për të dërguar një delegacion në Islamabad. Megjithatë, burime pakistaneze thanë për New York Post se Teherani është i “gatshëm për një raund të dytë”, por se “nuk është marrë ende asnjë vendim” për këtë.

Dje, Trump njoftoi se përfaqësues amerikanë, përfshirë zv/presidentin JD Vance dhe të dërguarit Steve Witkoff dhe Jared Kushner, do të udhëtojnë drejt Islamabadit për një raund të ri negociatash.

Pakistani priti kontaktin e parë të drejtpërdrejtë në nivel të lartë mes SHBA-së dhe Iranit më 11-12 prill, i pari i këtij lloji që nga ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve në vitin 1979, por ato bisedime përfunduan pa një përparim.

Të ngjajshme

Hamza zbulon ofertën e Kurtit për PDK-në: Qëndroni në sallë, merreni kryetarin e Kuvendit

Hamza zbulon ofertën e Kurtit për PDK-në: Qëndroni në sallë, merreni kryetarin e Kuvendit

Magyar: Hungaria do të ekzekutojë urdhër-arrestin ndërkombëtar për Netanyahun

Magyar: Hungaria do të ekzekutojë urdhër-arrestin ndërkombëtar për Netanyahun

Fakulteti Filozofik i Universitetit të Tetovës nderoi jetën dhe veprën e Prof. Dr. Ramiz Abdylit

Fakulteti Filozofik i Universitetit të Tetovës nderoi jetën dhe veprën e Prof. Dr. Ramiz Abdylit

Janevska do të ketë edhe një takim për ligjin për arsim të lartë

Janevska do të ketë edhe një takim për ligjin për arsim të lartë

Izraeli dhe Libani sërish në tryezën e negociatave, caktohet data për raundin e dytë të bisedimeve në Uashington

Izraeli dhe Libani sërish në tryezën e negociatave, caktohet data për raundin e dytë të bisedimeve në Uashington

Haxhiu autorizon dërgimin e FSK-së në operacion ndërkombëtar paqeruajtës në Gaza

Haxhiu autorizon dërgimin e FSK-së në operacion ndërkombëtar paqeruajtës në Gaza