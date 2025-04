Trump: Marrëveshja e Ukrainës për mineralet do të nënshkruhet javën e ardhshme

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është shprehur se ai pret që marrëveshje për mineralet kritike me Ukrainën të nënshkruhet javën e ardhshme, transmeton Anadolu.

“Unë supozoj se ata do të përmbushin marrëveshjen, kështu që do të shohim. Por ne kemi një marrëveshje për këtë”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale gjatë pritjes së kryeministres italiane, Giorgia Meloni.

Trump tha se marrëveshja do të nënshkruhet të enjten para se të verifikohet me sekretarin e Thesarit, Scott Bessent dhe më pas tha se do të nënshkruhet “së shpejti”.

I pyetur nëse presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë për ta nënshkruar personalisht marrëveshjen, Trump e shtyu sekretarin Bessent, i cili tha: “Ne akoma jemi duke punuar për detajet”.

Ai shtoi se palët po kërkojnë të përfundojnë marrëveshjen rreth 26 prillit.

“Në thelb është ajo për të cilën kemi rënë dakord më parë. Por presidenti ishte këtu. Ne kishim një memorandum mirëkuptimi. Ne shkuam drejt punës së madhe”, tha Bessent.

Marrëveshja supozohej të nënshkruhet kur Zelenskyy vizitoi Shtëpinë e Bardhë më 28 shkurt, por takimi u rrëzua pas një grindje të rrallë, me Trumpin dhe zv/presidentin JD Vance që qortuan presidentin ukrainas dhe e akuzuan atë për mosmirënjohje ndaj viteve të mbështetjes amerikane.

MARKETING