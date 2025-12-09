Trump: Maduro i ka ditët numëruara
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i tha gazetës Politico se sundimi i presidentit venezuelian Nicolas Maduro po i afrohet fundit dhe se udhëheqja e tij nuk do të zgjasë shumë.
Ai theksoi se situata në Venezuelë është e rëndësishme për SHBA-në dhe komunitetin ndërkombëtar, duke nënvizuar se qeveria e Maduro-s po përballet me presion të madh politik dhe ekonomik.
“Ditët e tij janë të numëruara”, deklaroi 79-vjeçari, duke nënkuptuar se ndryshimet në udhëheqjen e Venezuelës janë të pashmangshme.
Kur gazetarët e pyetën për mundësinë e një ndërhyrjeje tokësore nga Shtetet e Bashkuara, lideri amerikan nuk dha një përgjigje të qartë, duke thënë se “nuk dua të konfirmoj ose të përjashtoj atë opsion. Nuk do të flas për këtë”.
Me këtë, ai shmangu detajet rreth strategjive të mundshme, duke lënë të kuptohet se vendimi nuk është marrë ende dhe se administrata po shqyrton të gjitha opsionet.
Komentet e Trumpit vijnë në një kohë kur kriza politike dhe ekonomike në Venezuelë është përkeqësuar dhe shtetet e ndryshme po kërkojnë mënyra për të përshpejtuar një tranzicion demokratik në vend.