Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë “shumë shpejt”
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se lufta me Iranin mund të përfundojë “shumë shpejt”, duke pretenduar se Teherani po përpiqet ta zgjasë konfliktin për të ndikuar në zgjedhje, transmeton Anadolu.
Duke folur pas një takimi në Dublin me kryeministrin irlandez, Micheal Martin, Trump tha se pret që lufta të përfundonte së shpejti, ndërsa përsëriti se Iranit nuk duhet t’i lejohet të sigurojë armë bërthamore.
“Mendoj se shumë shpejt. Mendoj se ndoshta do të jetë menjëherë pas zgjedhjeve”, tha Trump kur u pyet se kur do të përfundonte lufta.
Trump pretendoi se Irani po përpiqet “të rezistojë sa më gjatë që të mundet t’i komplikojë zgjedhjet”, por tha se SHBA-ja nuk do ta lejojë Teheranin të sigurojë armë bërthamore.
“Irani nuk mund të ketë armë bërthamore. Është shumë e thjeshtë”, tha ai, duke shtuar se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm sapo të përfundojë konflikti.
Ai foli gjithashtu për tensionet në Detin e Kuq, duke theksuar se Houthit e Jemenit kishin kontaktuar SHBA-në dhe kishin bërë të ditur se nuk dëshironin konfrontim me Washingtonin.
“Ata nuk duan të luftojnë me ne”, tha Trump, duke shtuar se grupi po lejon shumicën e anijeve të kalojnë nëpër këtë rrugë ujore.
Trump pretendoi se SHBA-ja ka vendosur kontroll të fuqishëm mbi zonën përmes një bllokade detare agresive dhe se po ndalon rreth 25 anije në ditë, “shumicën prej tyre gjatë natës”.
Ai tha se SHBA-ja kishte parashikuar që konflikti do të rriste çmimet e naftës, por sugjeroi se ato do të bien pasi të përfundojë lufta me Iranin.
Trump mbrojti gjithashtu rolin e administratës së tij në Gaza, duke hedhur poshtë kritikat se Washingtoni po lehtësonte gjenocidin apo pushtimin izraelit të Bregut Perëndimor.
“Kur thoni Gaza, e dini se ne e shuam zjarrin dhe i nxorëm të gjithë pengjet”, tha ai, duke iu referuar përpjekjeve që, sipas tij, kishin siguruar lirimin dhe kthimin e pengjeve të mbajtura në Gaza.