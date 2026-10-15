Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë së shpejti dhe çmimet e naftës do të bien

Trump: Lufta me Iranin do të përfundojë së shpejti dhe çmimet e naftës do të bien

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha të mërkurën se lufta me Iranin do të përfundojë “shumë shpejt”, duke parashikuar se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm sapo të përfundojë konflikti, transmeton Anadolu.

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Shik.mk

“Lufta me Iranin do të përfundojë shumë shpejt. Së shpejti, pasi ata duan që ajo të përfundojë”, u tha Trump gazetarëve në Montana. “Ata nuk do të kenë kurrë armë bërthamore dhe çmimet e naftës do të bien si një gur”, tha ai.

Më herët, duke iu drejtuar një tubimi në Montana, Trump shprehu pasiguri se me cilët zyrtarë iranianë po negocionte SHBA-ja ndërsa Washingtoni kërkon t’i japë fund konfliktit.

“Ata nuk kanë një marinë. Ata nuk kanë një forcë ajrore. Ushtria e tyre është shkatërruar. Udhëheqësit e tyre janë zhdukur. Me siguri duhet të kisha lënë liderët e tyre sepse nuk e di me kë dreqin po negociojmë”, tha ai.

Presidenti e përshkroi Iranin se më parë ka qenë një forcë ushtarake dominuese në Lindjen e Mesme, duke argumentuar se operacionet ushtarake amerikane kanë dobësuar ndjeshëm aftësitë e tij.

“Irani ishte ngacmuesi i Lindjes së Mesme”, tha ai duke shtuar se vendi nuk është më aq i fuqishëm sa ka qenë.

Trump pretendon se sulmet e SHBA-së kanë shkatërruar flotën detare të Iranit dhe i kanë bërë avionët e tij ushtarakë të papërdorshëm. Ai tha se Irani kishte 159 anije dhe pohoi se asnjëra nuk është funksionale ndërsa pohoi se avionët e tij luftarakë janë shkatërruar në pistat e vendit.

“E dini, ata ishin të fortë. Tani ata nuk janë aq të fortë. Unë thashë ‘ne e rrëzuam atë’, por ata kishin saktësisht 159 anije. Sa anije janë shtrirë në fund të detit? E dini, 159. Pra, ata kishin 274 avionë luftarakë mjaft të mirë, por jo si tanët, mjaft të mirë. Sa avionë luftarakë janë në dispozicion për përdorim sot? Zero! E dini ku janë? Ata janë të gjithë të shpërndarë nëpër pistat e bukura të Iranit. Ato janë të shpërndara në copa të vogla në të gjithë pistat”, shtoi ai.

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