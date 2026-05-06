Trump: Lufta kundër Iranit mund të përfundojë nëse Teherani pranon kushtet
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se lufta SHBA-Izrael kundër Iranit mund të marrë fund nëse Teherani përmbush kushtet e një marrëveshjeje të mundshme, ndërsa paralajmëroi se bombardimet do të rifillojnë nëse refuzon, transmeton Anadolu.
“Duke supozuar se Irani pranon të japë atë për të cilën është rënë dakord, – që është ndoshta, një supozim i madh – operacioni tashmë legjendar ‘Epic Fury‘ do të përfundojë, dhe bllokada shumë efektive do të lejojë që Ngushtica e Hormuzit të jetë e HAPUR PËR TË GJITHË, përfshirë Iranin”, tha Trump në llogarinë e tij TruthSocial.
Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët ujore më të rëndësishme strategjike në botë, që lidh Gjirin Persik me Gjirin e Omanit dhe Detin Arabik.
Çdo ndërprerje atje mund të ketë pasoja të rëndësishme për tregjet globale të energjisë dhe sigurinë rajonale.
Trump paralajmëroi gjithashtu se nëse Irani nuk i pranon kushtet, bombardimet do të rifillojnë “në një nivel dhe intensitet shumë më të lartë” se më parë.
Deklarata nuk dha detaje të mëtejshme rreth marrëveshjes, kërkesave specifike të vendosura ndaj Iranit, apo kohës së ndonjë veprimi të mundshëm ushtarak.