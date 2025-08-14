Trump: Liderët evropianë mund të ftohen në një takim të mundshëm pasues me Rusinë dhe Ukrainën
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se liderët evropianë mund të ftohen në një takim të mundshëm pasues shumëpalësh pasi të takohet me presidentin rus, Vladimir Putin, raporton Anadolu.
Trump, i cili është planifikuar të niset për në samitin me interes të lartë herët nesër në mëngjes, tha se mendon se takimi do të jetë një “takim i mirë”, por theksoi se “takimi më i rëndësishëm do të jetë takimi i dytë që do të kemi”.
“Do të kemi një takim me presidentin Putin, presidentin Zelenskyy, mua dhe ndoshta do të sjellim disa nga liderët evropianë. Ndoshta jo”, u tha Trump gazetarëve në Zyrën Ovale.
“Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Mendoj se presidenti Putin do të bëjë paqe. Mendoj se presidenti Zelenskyy do të bëjë paqe. Do të shohim nëse mund të merrem vesh. Dhe nëse munden, do të jetë shumë mirë”, shtoi ai.
Mbetet e paqartë nëse takimi i dytë do të materializohet pasi Trump dhe Putin të mbajnë takimin e tyre.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha gjatë ditës se Trump do të largohet nga Shtëpia e Bardhë herët në mëngjesin e nesërm për në Bazën e Përbashkët Elmendorf-Richardson në Anchorage të Alaskës, ku do të zhvillojë takimin kokë më kokë me Putinin.
Bisedimet dypalëshe do të pasohen nga një drekë me delegacionet nga të dy vendet dhe një konferencë për media.
“Çfarë vjen pas këtij takimi varet nga presidenti Trump”, tha Leavitt, duke shtuar se presidenti “dëshiron të ulet dhe ta shohë presidentin rus në sy dhe të shohë se çfarë përparimi mund të bëhet për të ecur përpara”.
Ajo tha se Trump synon të “shterojë të gjitha opsionet” për të arritur një zgjidhje paqësore të luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, e cila filloi në shkurt të vitit 2022.