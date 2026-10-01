Trump lë të hapur përshkallëzimin e luftës me Iranin pas zgjedhjeve
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka lënë të hapur mundësinë e intensifikimit të bombardimeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të mesmandatit, nëse Washingtoni nuk arrin një marrëveshje që ai e konsideron të kënaqshme.
Në një intervistë 75-minutëshe për revistën TIME, Trump foli për luftën me Iranin, ekonominë, inteligjencën artificiale, zgjedhjet e mesmandatit dhe të ardhmen e presidencës së tij. Intervista u zhvillua më 28 shtator në Shtëpinë e Bardhë dhe u publikua nga TIME më 1 tetor.
Sipas TIME, konflikti me Iranin kishte hyrë në muajin e shtatë në kohën e intervistës, ndonëse Trump fillimisht e kishte përshkruar operacionin si një ndërhyrje që do të zgjaste katër deri në gjashtë javë.
Revista raporton se lufta ka ndikuar në çmimet e naftës dhe benzinës, ndërsa kostoja e konfliktit kishte kaluar 25 miliardë dollarë. Deri në fund të shtatorit, 19 ushtarakë amerikanë ishin vrarë dhe më shumë se 800 ishin plagosur.
Trump pranoi gjithashtu se konflikti kishte ulur rezervat e disa kategorive të municioneve amerikane, ndërsa tha se administrata kishte arritur marrëveshje me prodhuesit e mbrojtjes për rritjen e kapaciteteve të prodhimit.
Pavarësisht këtyre zhvillimeve, Trump nuk sinjalizoi domosdoshmërisht ulje të intensitetit të operacioneve. TIME shkruan se ai mund të shtojë bombardimet pas zgjedhjeve të mesmandatit, nëse nuk arrihet një marrëveshje e kënaqshme.
“Me Iranin, nuk mendoj se mund të kesh ndonjëherë paqe”, deklaroi Trump.