Trump: Ky është një revolucion ekonomik, ne do të fitojmë

Më herët gjatë ditës së sotme, Kina akuzoi Donald Trump për përdorimin e tarifave “si armë”.

Një zëdhënës i ministrisë së jashtme përdori rrjetet sociale për të ndarë imazhe të rënies së aksioneve amerikane gjithashtu.

Por tani është përgjigjur vetë presidenti amerikan, përcjell Telegrafi.

Shumë prej komenteve ai i ka thënë më parë, duke përfshirë pretendimin se SHBA ishte viktimë e modeleve të tregtisë ndërkombëtare.

Ai i cilësoi tarifat e tij si “revolucion ekonomik”.

“Kina është goditur rëndë. Ajo dhe kombe tjera na kanë trajtuar keq në mënyrë të paqëndrueshme. Por jo më. Po rikthejmë vendet e punës dhe bizneset si kurrë më parë. Tashmë, më shumë se pesë trilionë dollarë investime dhe rritje të shpejtë”, shkroi Trump.

“Ky është një revolucion ekonomik dhe ne do të fitojmë. Nuk do të jetë e lehtë, por rezultati përfundimtar do të jetë historik. Ne do ta bëjmë Amerikën të madhe sërish”, shtoi ai.

