Trump kundërshton aneksimin e Bregut Perëndimor nga Izraeli
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është kundër aneksimit të Bregut Perëndimor të pushtuar nga Izraeli, transmeton Anadolu.
“Një Breg Perëndimor i qëndrueshëm e mban Izraelin të sigurt dhe është në përputhje me qëllimin e kësaj administrate për të arritur paqen në rajon”, tha korrespondenti i Axios, Barak Ravid në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X, duke cituar një zyrtar të Shtëpisë së Bardhë.
Më parë, Trump tha se nuk do ta lejojë Izraelin të aneksojë Bregun Perëndimor të pushtuar.
Të dielën, kabineti i sigurisë i Izraelit urdhëroi shfuqizimin e një ligji që ndalonte shitjen e tokës palestineze te hebrenjtë në Bregun Perëndimor, hapjen e të dhënave të pronësisë së tokës dhe transferimin e autoritetit të lejeve të ndërtimit në një bllok vendbanimesh në Hebron nga komuna palestineze në administratën civile të Izraelit.
Masat gjithashtu zgjerojnë mbikëqyrjen dhe zbatimin izraelit në zonat e klasifikuara si Zona A dhe Zona B, duke përmendur shkelje të dyshuara që lidhen me ndërtimet pa leje, problemet e ujit dhe dëmtimin e vendeve arkeologjike dhe mjedisore
Gjatë tre viteve të fundit, qeveria izraelite ka shqyrtuar planet për ndërtimin e rreth 50.000 njësive të vendbanimeve në Bregun Perëndimor, përveç konfiskimit të 60.000 dunamëve (14.826 akra) tokë gjatë luftës.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli në një opinion të rëndësishëm në korrik 2024 dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.