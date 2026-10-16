Trump kritikon Zelenskyn për sulmet nda rafinerive, bën thirrje për zgjedhje në Ukrainë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kritikoi të enjten presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, për sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës, duke argumentuar se sulmet po rrisin çmimet globale të energjisë, transmeton Anadolu.
“Unë mendoj se është një turp. Ka shumë objektiva të tjerë,” tha Trump në një intervistë me Newsmax, duke kritikuar sulmet ndaj objekteve që prodhojnë naftë.
“Kur qëlloni në rafineritë e naftës ku prodhoni, e dini, naftë dhe ne kemi nevojë për atë, dhe bota ka nevojë për këtë, atëherë ai nuk po bën një shërbim të mirë për botën,” shtoi ai.
Duke folur në programin “Finnerty” të Newsmax nga Shtëpia e Bardhë, Trump vuri gjithashtu në pikëpyetje udhëheqjen dhe gatishmërinë e Zelenskyyt për të negociuar një fund të luftës.
“Zelenskyy nuk është një djalë i mirë me të cilin mund të merremi. Ai nuk dëshiron të bëjë marrëveshje. Ai thotë se dëshiron të bëjë marrëveshje, por nuk e bën. Jo, unë nuk jam një fans i madh i Zelenskyyt,” tha Trump.
I pyetur për një pauzë të propozuar dymujore për të lejuar Ukrainën të mbajë zgjedhje, Trump u përgjigj: “Unë mendoj se ju duhet zgjedhje”.
Ai gjithashtu vuri në pikëpyetje nëse ukrainasit janë të kënaqur me udhëheqjen e tyre mes sulmeve të vazhdueshme ruse mbi ndërtesat e banimit.
Trump citoi një intervistë me një grua ukrainase e cila fajësoi Zelenskyyn për vuajtjet dhe humbjet ushtarake të vendit, duke e cituar atë të thoshte: “Zelensky e ka shkatërruar vendin tonë”.
Presidenti amerikan argumentoi gjithashtu se popullsia më e madhe e Rusisë i dha Moskës një avantazh të konsiderueshëm në fuqi punëtore ndaj Ukrainës.
Ai tha se Rusia mund të përballojë humbje të mëdha ushtarake, ndërsa Ukrainës i mungon fuqia punëtore e krahasueshme.
Trump pranoi se Ukraina ka marrë pajisje të avancuara ushtarake amerikane, duke i përshkruar ato si “pajisjet më të mira në botë”.