Trump kritikon Spanjën: Nuk kontribuon mjaftueshëm në NATO
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kritikoi performancën ekonomike të Spanjës dhe shpenzimet e saj ushtarake si një aleate e NATO-s.
“A e ka parë ndokush sa keq po shkon Spanja”, shkroi ai në Truth Social.
“Shifrat e tyre financiare, pavarësisht se nuk kontribuojnë pothuajse aspak në NATO dhe mbrojtjen e tyre ushtarake, janë absolutisht të tmerrshme”, shtoi ai.
Marrëdhëniet midis SHBA-së dhe Spanjës janë përkeqësuar në javët e fundit, pasi administrata Trump ka këmbëngulur që aleatët e NATO-s të rrisin shpenzimet ushtarake në 5% të të ardhurave kombëtare, diçka që Madridi ka refuzuar ta bëjë.
Ndryshe, tensionet u rritën më tej ndërsa Spanja doli si një nga kritikët kryesorë të luftës që SHBA-të dhe Izraeli nisën kundër Iranit më 28 shkurt.
Teherani iu kundërpërgjigj ofensivës së përbashkët SHBA-Izrael me sulme ndaj Izraelit dhe vendeve të tjera rajonale që strehojnë asete amerikane.