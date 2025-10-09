Trump kritikon Spanjën: Ndoshta duhet të dëbohet nga NATO-ja

Trump kritikon Spanjën: Ndoshta duhet të dëbohet nga NATO-ja

Presidenti amerikan, Donald Trump gjatë takimit në Zyrën ovale me homologun e tij finlandez, Alexander Stubb kritikoi Spanjën për kundërshtimin e një rritjeje të shpenzimeve të mbrojtjes. Presidenti amerikan madje sugjeroi që Spanja duhet të përjashtohet nga NATO.

“Siç e dini, kërkova që ata të paguanin 5 përqind, jo 2 përqind. Dhe shumica e njerëzve menduan se kjo nuk do të ndodhte. Dhe ndodhi praktikisht unanimisht. Kishim një që po vononte. Ishte Spanja. Duhet t’i telefonosh dhe të zbulosh pse janë të vonuar”, tha ai.

Trump theksoi se Spanja nuk ka asnjë justifikim për të mos paguar përqindjen e kërkuar.

“Ndoshta duhet t’i dëboni nga NATO, sinqerisht,” shtoi ai.

MARKETING

Të ngjajshme

RMV, janë marrë 46 koncesione në sektorin e minierave për shkak mosrespektimi i ligjeve

RMV, janë marrë 46 koncesione në sektorin e minierave për shkak mosrespektimi i ligjeve

Popullariteti i Macron bie ndjeshëm në sondazhe pas bllokimit politik në Francë

Popullariteti i Macron bie ndjeshëm në sondazhe pas bllokimit politik në Francë

VLEN: Haraçina tregoi se është gati për ndryshimin që kthen dinjitetin e shqiptarëve

VLEN: Haraçina tregoi se është gati për ndryshimin që kthen dinjitetin e shqiptarëve

Serbia thotë se ka arrestuar një shtetas shqiptar pasi iu gjetën flamuj të UÇK-së

Serbia thotë se ka arrestuar një shtetas shqiptar pasi iu gjetën flamuj të UÇK-së

Bajram Rexhepi në lagjen Teqe: Energjia dhe entuziazmi i qytetarëve po rriten çdo ditë, drejt fitores së madhe të 19 tetorit!

Bajram Rexhepi në lagjen Teqe: Energjia dhe entuziazmi i qytetarëve po rriten çdo ditë, drejt fitores së madhe të 19 tetorit!

Trump: Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza

Trump: Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza