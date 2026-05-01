Trump kritikon CNN dhe New York Times për mbulimin e luftës me Iranin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, të enjten kritikoi ashpër The New York Times dhe CNN për mbulimin e tyre të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, duke e përshkruar CNN si “budalla” dhe duke pretenduar se raportimi i gazetës ishte “rebelues”, transmeton Anadolu.
Trump tha se ia kishte “prerë kokën ushtarakisht” Iranit, duke folur me gazetarët në një aktivitet në Zyrën Ovale ku nënshkroi një urdhër ekzekutiv që synonte zgjerimin e aksesit të punëtorëve në kursimet e pensionit, ndërsa kritikoi gjithashtu përpjekjet e Demokratëve për të kufizuar fuqitë e tij të luftës.
“Dhe çdo ditë, lexoj se sa mirë po ia dalin ushtarakisht. Nuk u ka mbetur asgjë, kanë mbaruar. E megjithatë lexoj në The New York Times, shoh në CNN-in budalla – të cilin e shikoj vetëm sepse duhet të shikosh pak nga armiku”, tha ai.
Trump tha gjithashtu se mbulimi nga të dy mediat nënkuptonte se Irani po “fiton luftën”, duke kritikuar raportimin e tyre mbi luftën.
“Nëse lexoni The New York Times – është në të vërtetë rebeluese, sipas mendimit tim,” tha ai duke shtuar “Lexoni disa nga këta kolumnistë, por gjithçka fillon nga lart. Është një gjë e tmerrshme”.
Trump tha se nuk “i intereson dhe të gjithë i dinë faktet. Po e shkatërrojmë vendin”.
Më parë, bordi editorial i New York Times sugjeroi që ushtria amerikane po “humbet avantazhin e saj” në luftën e Iranit, duke argumentuar se fitimet taktike nuk janë përkthyer në fitore të përgjithshme dhe mund ta dobësojnë pozicionin e Washingtonit.