Trump konfirmon takim 3 orësh mes delegacionit amerikan dhe iranian: Ishte një bisedë shumë e mirë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u tha gazetarëve se zyrtarët amerikanë dhe iranianë u takuan sot në Nju Jork teksa mbahej Asambleja e Përgjithshme të OKB-së.
“Ishte një takim tre-orësh”, tha Trump, duke shtuar se ishte një takim “shumë të mirë”. Ai shtoi se një tjetër është planifikuar “në një të ardhme shumë të afërt”.
Pas takimit me kryeministrin britanik Andy Burnham, presidenti i SHBA-së dukej optimist për perspektivat e një marrëveshjeje midis Uashingtonit dhe Teheranit. “Mendoj se do të ketë një marrëveshje”, tha ai.
Iranianët “duan të flasin me ne. Ata po flasin me ne, madje po flasin me ne sot…”, tha Trump.
“Por ne nuk mund t’i lejojmë ata… Dhe ata e kuptojnë këtë… Ne nuk mund t’i lejojmë ata të pajisen me armë bërthamore”, theksoi presidenti i SHBA-së.