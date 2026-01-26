Trump kërkon të hetohet pasuria e kongresistes amerikane me shami

Trump kërkon të hetohet pasuria e kongresistes amerikane me shami

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se Departamenti i Drejtësisë po heton pasurinë e kongresmenes demokrate Ilhan Omar, ndërsa administrata e tij po përballet me pasojat e vrasjes së demonstruesit Alex Pretti në Minneapolis. Presidenti republikan tha gjithashtu të hënën se po dërgon carin e tij kufitar, Tom Homan, në shtetin e Minesotës, i cili ka qenë duke parë protesta që kur oficerët federalë të imigracionit qëlluan për vdekje Prettin. Kongresmenja iu kundërpërgjigj Trumpit, duke e akuzuar atë se po merret me të për të shpërqendruar vëmendjen nga popullariteti i tij në rënie. “Më fal, Trump, mbështetja jote po bie dhe po panikohesh,” shkroi Omar në platformën X. Kongresmenja myslimane amerikane ka qenë një kritike e zëshme e politikave dhe retorikës së Trumpit, duke përfshirë sulmet e tij kundër komunitetit somalez. Në fund të vitit të kaluar, Trump tallte shaminë e Omarit në një nga dekalratat e tij, duke thënë se ajo është “gjithmonë e mbështjellë me hixhabin e saj”.

MARKETING

Të ngjajshme

Ministri i Jashtëm i Bosnjë e Hercegovinës, Konakoviq: “Turqia është një superfuqi”

Ministri i Jashtëm i Bosnjë e Hercegovinës, Konakoviq: “Turqia është një superfuqi”

Hoxha-Ulusoj: Thellimi i bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë në fushën e mjedisit

Hoxha-Ulusoj: Thellimi i bashkëpunimit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Turqisë në fushën e mjedisit

Dëshmi për zjarrin dhe pasojat në “Puls, gjykimi vazhdon me 2 shkurt

Dëshmi për zjarrin dhe pasojat në “Puls, gjykimi vazhdon me 2 shkurt

ASH-ja e Taravarit: Pse Ziadin Sela mungoi në kuvend dhe nuk votoi kundër ligjit?!

ASH-ja e Taravarit: Pse Ziadin Sela mungoi në kuvend dhe nuk votoi kundër ligjit?!

SHBA, anulohen mbi 15 mijë fluturime për shkak të stuhisë dimërore

SHBA, anulohen mbi 15 mijë fluturime për shkak të stuhisë dimërore

(VIDEO) Qëndrimi në Zonën e Shengenit, transportuesit rajonalë bllokojnë kufijtë

(VIDEO) Qëndrimi në Zonën e Shengenit, transportuesit rajonalë bllokojnë kufijtë