Trump kërkon nga Irani lirimin e 8 grave që se “përballen me ekzekutim”, e quan këtë “fillim të mirë” për negociatat

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u ka bërë thirrje drejtpërdrejtë udhëheqësve iranianë që të lirojnë tetë gra për të cilat ai tha se përballen me ekzekutim, duke e paraqitur këtë si një gjest vullneti të mirë përpara një raundi të ri negociatash, transmeton Anadolu.

“Do ta vlerësoja shumë lirimin e këtyre grave,” shkroi Trump në platformën e tij të rrjeteve sociale Truth Social, duke shpërndarë një raport lajmesh që pretendonte se Irani po përgatitej të var tetë gra.

“Ju lutem mos u bëni asnjë dëm. Do të ishte një fillim i shkëlqyer për negociatat tona”, shtoi ai.

Irani nuk reagoi menjëherë ndaj kësaj thirrjeje dhe nuk konfirmoi planet e raportuara për ekzekutim.

Ky postim vjen në një kohë kur Washingtoni dhe Teherani pritet të rifillojnë negociatat në Islamabad.

Zv/presidenti i SHBA-së, JD Vance, së bashku me të dërguarit Steve Witkoff dhe Jared Kushner, pritet të udhëtojnë drejt Pakistanit për një raund të dytë bisedimesh, megjithëse Irani nuk e ka konfirmuar zyrtarisht pjesëmarrjen, pasi ka kërkuar heqjen e bllokadës detare të SHBA-së si kusht paraprak.

Armëpushimi dyjavor, i cili sipas Trump përfundon nesër në mbrëmje me kohën e Washingtonit, është përshkruar nga presidenti si i shkelur “shumë herë” nga Irani. Ai tha se zgjatja e tij është “shumë e pamundur” nëse nuk arrihet një marrëveshje paraprakisht.

Konstatohen lëshime në studimet pasdiplomike në Fakultetin e Filozofisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup

Konstatohen lëshime në studimet pasdiplomike në Fakultetin e Filozofisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup

Prokuroria malazeze jep detaje rreth vrasjes së trefishtë – dalin emrat e dy viktimave dhe vrasësit nga Rozhaja

Prokuroria malazeze jep detaje rreth vrasjes së trefishtë – dalin emrat e dy viktimave dhe vrasësit nga Rozhaja

Raportuesi i Parlamentit të BE-së për Turqinë kritikon komentet e von der Leyen që lidhin Turqinë me Rusinë dhe Kinën

Raportuesi i Parlamentit të BE-së për Turqinë kritikon komentet e von der Leyen që lidhin Turqinë me Rusinë dhe Kinën

Zelenskyy: BE më e fortë me Norvegjinë, Ukrainën, Britaninë dhe Turqinë

Zelenskyy: BE më e fortë me Norvegjinë, Ukrainën, Britaninë dhe Turqinë

Pakistani i bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të shqyrtojnë zgjatjen e armëpushimit 14-ditor përtej të nesërmes

Pakistani i bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të shqyrtojnë zgjatjen e armëpushimit 14-ditor përtej të nesërmes

Në Universitetin e Tetovës u përurua pajisja laboratorike për analiza të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit

Në Universitetin e Tetovës u përurua pajisja laboratorike për analiza të cilësisë dhe sigurisë së ushqimit