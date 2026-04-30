Trump kërkon nga ABC të shkarkojë prezantuesin Jimmy Kimmel “sa më shpejt” për shkak të një shakaje për Melanian
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka intensifikuar thirrjet e tij ndaj korporatës së transmetimeve ABC për të shkarkuar prezantuesin e emisioneve të natës, Jimmy Kimmel, duke paralajmëruar se largimi i tij “duhet të ndodhë së shpejti” pas reagimeve publike, transmeton Anadolu.
“Kur do ta shkarkojë rrjeti i lajmeve të rreme ABC Jimmy Kimmel-in seriozisht jo-qesharak, i cili në mënyrë jokompetente drejton një nga emisionet me shikueshmërinë më të ulët në televizion”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social.
Presidenti amerikan pretendoi se “njerëzit janë të zemëruar” dhe kërkoi veprim të shpejtë nga rrjeti televiziv.
Mosmarrëveshja buron nga një parodi që Kimmel bëri të enjten e kaluar, ku ai tha se zonja e parë Melania Trump kishte “një shkëlqim si i një vejushe në pritje”.
Kjo shaka parapriu një tentativë për atentat ndaj presidentit amerikan gjatë fundjavës në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë.
Melania Trump i dënoi komentet duke i quajtur “gërryese”, ndërsa Trump më parë kishte thënë se Kimmel duhet të “shkarkohet menjëherë” nga kompania mëmë Disney.
Trump dhe Kimmel kanë shkëmbyer kritika për muaj, në mos vite. Shtatorin e kaluar, Kimmel u hoq nga transmetimi për disa ditë pasi bëri komente për atentatin ndaj influencuesit konservator, Charlie Kirk.
Trump prej kohësh ka shënjestruar edhe komedianë të tjerë të emisioneve të natës që e kanë satirizuar, përfshirë Seth Meyers dhe Stephen Colbert, i cili njoftoi vitin e kaluar se emisioni i tij ishte anuluar. Transmetuesi CBS tha se emisioni nuk ishte fitimprurës, por kritikët e Trumpit pretenduan s