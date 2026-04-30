Trump kërkon nga ABC të shkarkojë prezantuesin Jimmy Kimmel “sa më shpejt” për shkak të një shakaje për Melanian

Trump kërkon nga ABC të shkarkojë prezantuesin Jimmy Kimmel “sa më shpejt” për shkak të një shakaje për Melanian

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka intensifikuar thirrjet e tij ndaj korporatës së transmetimeve ABC për të shkarkuar prezantuesin e emisioneve të natës, Jimmy Kimmel, duke paralajmëruar se largimi i tij “duhet të ndodhë së shpejti” pas reagimeve publike, transmeton Anadolu.

“Kur do ta shkarkojë rrjeti i lajmeve të rreme ABC Jimmy Kimmel-in seriozisht jo-qesharak, i cili në mënyrë jokompetente drejton një nga emisionet me shikueshmërinë më të ulët në televizion”, shkroi Trump në platformën e tij sociale Truth Social.

Presidenti amerikan pretendoi se “njerëzit janë të zemëruar” dhe kërkoi veprim të shpejtë nga rrjeti televiziv.

Mosmarrëveshja buron nga një parodi që Kimmel bëri të enjten e kaluar, ku ai tha se zonja e parë Melania Trump kishte “një shkëlqim si i një vejushe në pritje”.

Kjo shaka parapriu një tentativë për atentat ndaj presidentit amerikan gjatë fundjavës në Darkën e Korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë.

Melania Trump i dënoi komentet duke i quajtur “gërryese”, ndërsa Trump më parë kishte thënë se Kimmel duhet të “shkarkohet menjëherë” nga kompania mëmë Disney.

Trump dhe Kimmel kanë shkëmbyer kritika për muaj, në mos vite. Shtatorin e kaluar, Kimmel u hoq nga transmetimi për disa ditë pasi bëri komente për atentatin ndaj influencuesit konservator, Charlie Kirk.

Trump prej kohësh ka shënjestruar edhe komedianë të tjerë të emisioneve të natës që e kanë satirizuar, përfshirë Seth Meyers dhe Stephen Colbert, i cili njoftoi vitin e kaluar se emisioni i tij ishte anuluar. Transmetuesi CBS tha se emisioni nuk ishte fitimprurës, por kritikët e Trumpit pretenduan s

Deputeti Mile Cekov largohet nga ZNAM, shumica parlamentare me një deputet më pak

Deputeti Mile Cekov largohet nga ZNAM, shumica parlamentare me një deputet më pak

Haxhiu cakton 7 qershorin për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë

Haxhiu cakton 7 qershorin për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë

(VIDEO) FNA akuzon për avancime të paligjshme në UT

(VIDEO) FNA akuzon për avancime të paligjshme në UT

(VIDEO) BDI dhe VLEN akuza reciproke për keqpërdorime në MEPSO

(VIDEO) BDI dhe VLEN akuza reciproke për keqpërdorime në MEPSO

(VIDEO) Bexheti, Stoillkoviqi dhe Mickoski përplasen për gjuhën shqipe

(VIDEO) Bexheti, Stoillkoviqi dhe Mickoski përplasen për gjuhën shqipe

(VIDEO) Gashi: Ligji për Qeveri u miratua sipas rregullores

(VIDEO) Gashi: Ligji për Qeveri u miratua sipas rregullores