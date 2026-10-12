Trump kërkon ndryshimin e emrit të një oqeani, ja dy propozimet
Pasi riemërtoi Gjirin e Meksikës dhe Liqenin Ontario, presidenti amerikan Donald Trump hodhi idenë e ndryshimit të emrit të Oqeanit Atlantik ose Paqësor, madje duke sugjeruar që t’i japë emrin e tij.
Duke folur në një tubim në Clarksville, Tennessee, Trump iu referua ndryshimeve të emrit që ai tashmë ka bërë, duke sugjeruar se nuk ka ndërmend të ndalet me kaq .
“Ne kemi gjirin. Ne kemi një liqen të bukur”, tha ai. “Tani, dikush tha se na duhet një lumë. Na duhet një lumë. Na duhet një oqean .”
Pastaj ai sugjeroi dy emra të mundshëm për Atlantikun ose Paqësorin.
“ Do ta quajmë ‘Oqeani Trump’ ose ‘Oqeani i Amerikës’, diçka e tillë ”, tha ai, duke shkaktuar të qeshura dhe duartrokitje nga publiku.
“Para se të largohem nga detyra, mendoj se duhet të kemi një oqean. Dhe na duhet një lumë i madh ”, shtoi ai.
Trump vitin e kaluar e riemërtoi Gjirin e Meksikës në Gjirin e Amerikave , duke shkaktuar tensione diplomatike me Meksikën.
Gushtin e kaluar, presidenti amerikan e riemërtoi gjithashtu Liqenin Ontario, i cili ndodhet midis Nju Jorkut dhe Kanadasë, si Liqeni Amerika . Ky veprim erdhi mes një mosmarrëveshjeje me udhëheqjen kanadeze mbi tregtinë dhe tarifat.