Trump kërkon arrestimin e dy kryebashkiakëve

Trump kërkon arrestimin e dy kryebashkiakëve

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka shkaktuar sërish polemika me një deklaratë të pazakontë në platformën X, ku ka kërkuar arrestimin e kryebashkiakut të Chicago-s, Brandon Johnson dhe guvernatorit të Illinois-it, JB Pritzker.
“Kryetari i bashkisë së Chicago-s duhet të jetë në burg për dështimin në mbrojtjen e oficerëve të ICE. Edhe guvernatori Pritzker”, ka shkruar Trump, pa paraqitur asnjë provë konkrete që mbështet akuzat e tij.
Deklarata vjen në një kohë tensioni të shtuar mes administratës federale dhe autoriteteve lokale, pasi presidenti ka urdhëruar vendosjen e trupave të Gardës Kombëtare në qytetin e Chicago-s, me qëllim, sipas tij, luftimin e emigracionit të paligjshëm dhe krimit në qytetet e drejtuara nga demokratët.

Vendimi është zbatuar pavarësisht kundërshtimeve të forta nga autoritetet lokale dhe shtetërore.

Guvernatori i Illinois-it, JB Pritzker, e ka cilësuar këtë veprim si një “marshim autoritar”, duke deklaruar se shteti do të përdorë çdo mekanizëm ligjor për të ndaluar atë që ai e quan një “rrëmbim pushteti” nga administrata federale.

Nga ana tjetër, Trump ka mbrojtur vendimin, duke e quajtur Chicago-n një “zonë lufte” pas protestave të fundit kundër zyrtarëve të imigracionit në qytetin e tretë më të madh të SHBA-së.
Trupat e Gardës Kombëtare janë vendosur edhe në qytete të tjera si Los Angeles dhe Washington, në kuadër të fushatës së re të administratës për zbrazjen e qyteteve nga emigrantët e paligjshëm dhe rikthimin e rendit dhe sigurisë publike.

MARKETING

Të ngjajshme

Sefer Tahiri: Në këto zgjedhje kemi “luftë” mes Hristijan Mickoskit dhe Ali Ahmetit!

Sefer Tahiri: Në këto zgjedhje kemi “luftë” mes Hristijan Mickoskit dhe Ali Ahmetit!

Arrestohen dy të rinj në Shkup, dyshohet se kanë djegur tre vetura

Arrestohen dy të rinj në Shkup, dyshohet se kanë djegur tre vetura

Vuçiq nën ethe pas arritjes së dronëve turq në Kosovë: Turqia s’dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor

Vuçiq nën ethe pas arritjes së dronëve turq në Kosovë: Turqia s’dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor

Fidan: ​​Asnjë grup terrorist në Siri nuk duhet të përbëjë kërcënim për Turqinë ose ndonjë vend tjetër në rajon

Fidan: ​​Asnjë grup terrorist në Siri nuk duhet të përbëjë kërcënim për Turqinë ose ndonjë vend tjetër në rajon

Maqedonci prezanton fuqinë goditëse të dronëve SkyDagger që i pranoi sot FSK-ja

Maqedonci prezanton fuqinë goditëse të dronëve SkyDagger që i pranoi sot FSK-ja

(VIDEO) Dhunë ndaj të moshuarve, arrestohen pronaret e dy shtëpive të pleqëve

(VIDEO) Dhunë ndaj të moshuarve, arrestohen pronaret e dy shtëpive të pleqëve